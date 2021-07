Ações e projetos das áreas de Segurança Pública e Trânsito em Palmas são referências para outros municípios

Palmas é referência quando o assunto é Segurança Pública e nas ações de Controle e Fiscalização no Trânsito. As diversas frentes de trabalhos que são desenvolvidas pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), em conjunto com as superintendências da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), e Trânsito e Transporte, servem de modelo e inspiração para futuras implantações em outros municípios.

Nesta semana, a Sesmu está recebendo a visita de representantes de instituições de outros municípios, como o vice-prefeito de Redenção (Pará), Carlos Woney, juntamente com os secretários Dorvalino Rocha e Pedro Rodrigues. O superintendente da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) de Araguaína, Sheldon Sá, também visitou a Sesmu para conhecer as boas práticas desenvolvidas.

“O pioneirismo e o investimento constante nas pautas relacionadas à segurança pública, nos trabalhos operacionais da fiscalização no trânsito e as atividades integradas com os demais parceiros contribuíram e deram musculatura para que as ações sejam referências para outras intuições. Um trabalho de excelência que vem sendo realizado diuturnamente para garantir o bem-estar e segurança para a população,” ressaltou a titular da Sesmu, coronel Alaídes Pereira Machado.

GMP

Os representantes da cidade paraense visitaram na tarde desta quarta-feira, 14, a sede da GMP, localizada na Avenida NS-6, próximo ao Parque Cesamar, para conhecer a estrutura funcional da instituição e o modelo de trabalho executado ao longo dos mais de 28 anos.

A guarnição conta com um efetivo capacitado que executa os trabalhos preventivos e ostensivos distribuídos nas equipes especializadas como a Romu, Guarda Quarteirão e Divisão de Fiscalização Ambiental. A GMP se destaca ainda nas ações socioeducativas, como o projeto de iniciação musical da Orquestra e Coral Jovem e a Escola de Música, que vem contribuindo para a formação cidadã e transformando a vida de muitas crianças e adolescentes. Além disso, realiza em conjunto com a escola de tempo integral Eurídice de Melo, o programa Guardião escolar.

Trânsito e Transporte

Os representantes do município de Araguaína foram recepcionados na tarde de terça-feira, 13, no Anexo II da Sesmu, pela coronel Alaídes, a superintendente de Trânsito e Transporte Municipal, Valéria Oliveira, e a equipe da Educação Para o Trânsito. Foram apresentadas ações educativas e de conscientização realizadas ao longo do ano para sensibilizar os pedestres, ciclistas e os condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

Foram apresentadas as frentes de trabalho gerenciadas pela superintendência nas áreas de engenharia, educação e fiscalização seguindo as normativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os agentes de Trânsito e Transporte trabalham diuturnamente para coibir acidentes e outras irregularidades com o objetivo de preservar vidas no trânsito da Capital.