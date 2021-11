Deputado Antonio Andrade abre evento voltado a prevenção dentro da programação do Novembro Azul da Aleto

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (União Brasil), junto a outros deputados estaduais, fez a abertura da palestra sobre câncer de próstata e os benefícios da cirurgia robótica, na tarde desta terça, 9. Proferida pelo médico Ricardo Ferro, mestre e doutor em Urologia, o evento reuniu dezenas de servidores no auditório da Casa.

Andrade lembrou que o evento faz parte da programação do Novembro Azul, mês de conscientização a respeito do câncer de próstata. Ele destacou a necessidade da realização do exame, anualmente, como forma de prevenir contra a doença. “Não podemos deixar de alertar sobre a importância desse período, com vistas a difundir a responsabilidade que todos precisamos ter para combater esse tipo de enfermidade”, disse.

Os demais parlamentares presentes, também falaram da importância da prevenção por meio do exame periódico.

Palestra

Ricardo Ferro lembrou que o câncer de próstata é o tumor mais frequente entre homens, depois do câncer de pele. “Está para o homem, assim como o câncer de mama está para a mulher, por isso a necessidade de um mês de alerta e de conscientização sobre o assunto”, disse.

Durante a palestra, o médico deu ênfase ao percentual de 90 por cento de cura da doença, quando descoberta logo no início. Citou a idade, histórico familiar, obesidade e o fato de ser da raça negra como fatores que aumentam a chance de um homem desenvolver a doença.

Especialista na área, Ferro falou que a robótica permite realizar cirurgias cada vez mais complexas de forma menos agressiva.

Exemplo

O encontro foi idealizado pelo jornalista, ex-funcionário da Aleto, Belmiro Gregório, que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata há 12 anos. Ele destacou que sua cura só aconteceu após realização da cirurgia pelo método robótico, realizada em Belo Horizonte, no ano de 2017, por Ricardo Ferro.

Ricardo Ferro

Natural de Palmeira dos Índios, Alagoas, Ricardo Ferro é formado em Medicina, com especialização em Cirurgia Geral, Cirurgia Vídeo-Laparoscópica e Urologia.

Em 2007, tornou-se Mestre em Cirurgia pela Faculdade de Medicina da UFMG. No ano seguinte, foi aprovado para o Doutorado na mesma instituição. Em 2009, veio a aprovação em primeiro lugar para a única vaga de urologista da Polícia Militar do Distrito Federal, onde hoje exerce o cargo de Major Médico e Chefe da Clínica de Urologia do Centro Médico.

Depois de ter feito vários cursos e treinamentos, incluindo no Global Robotics Institute (Prof. Vipul Patel), no Florida Hospital, tem se dedicado à Cirurgia Robótica em Urologia.