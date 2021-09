Deputado Antonio Andrade comemora com a comunidade de Chapada da Natividade os 26 anos de emancipação política do município

.

Os moradores de Chapada da Natividade estiveram em festa durante toda esta terça-feira, 28, para comemorar os 26 anos de emancipação política do município. O evento atraiu diversas forças políticas do Estado, entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), que tem uma forte relação com a comunidade local.

Durante seu pronunciamento o Deputado destacou a gestão do atual prefeito, Elio Dionísio, que vem transformando a cidade.

“A mudança que hoje assistimos, as melhorias que a cidade vem recebendo, só acontecem porque vocês souberam escolher e hoje vocês têm um filho de Chapada na administração. Quero reafirmar meu compromisso com todos vocês que me deram a oportunidade de ser o Deputado mais votado no município, a forma de retribuir este voto de confiança é com trabalho”, destacou Andrade.

Entre diversas emendas do deputado Antonio Andrade destinadas para Chapada da Natividade nos últimos anos, em 2021, consta o valor R$ 500.000,00 para melhorias das estradas vicinais, no ano de 2016, R$100.000,00 para construção de estradas vicinais e neste, R$120.000,00 para aquisição de uma ambulância para o município.

Projeto Bebê a Bordo

Outro projeto do município que também recebeu apoio do Presidente Antonio Andrade, foi o “Bebê a Bordo”, que destina Kits para bebês recém-nascidos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante as comemorações do aniversário foram entregues 30 kits.

Presenças

Além do Presidente da Aleto, estiveram presentes o Senador Eduardo Gomes, o vice-governador Wanderlei Barbosa, o deputado Valdemar Júnior , a deputada Vanda Monteiro, e outras autoridades.