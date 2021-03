Feirantes da Capital atendem ao público por meio de entregas via delivery

Com a suspensão temporária do funcionamento das feiras cobertas de Palmas, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), informa que os feirantes seguem mantendo a venda de seus produtos por meio de entregas. A lista, atualizada constantemente, com o nome, contato e tipo de produto comercializado, está disponível no site www.palmas.to.gov.br. Basta baixa a barra de rolagem após as notícias principais e editais e licitações. As informações são referentes as feiras da 304 Sul, 307 Norte, Feira do Aureny I e Feira do Bosque.

Dentre os produtos disponíveis estão hortifruti, frios, pescados, gastronomia regional e artesanato. Cabe ressaltar que o mais recente decreto publicado pela gestão municipal, Nº 2.014, de 23 de março de 2021, mantém a suspensão de atividades não essenciais, como forma de diminuir a contaminação pela Covid-19, e tão logo o cenário permita, o funcionamento das feiras será retomado.

O feirante que tenha interesse em disponibilizar os seus produtos na modalidade delivery, pode entrar em contato com a Diretoria das Feiras, no telefone (63) 3212 – 7323, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, para incluir as informações na lista. Cada feirante fica responsável por fazer o atendimento e a entrega para melhor atender os seus clientes, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização para evitar o contato direto e assim evitar a contaminação pelo vírus.