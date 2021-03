Videoconferência do MEC e SEESP mobiliza a construção do planejamento de metas administrativo

Diretores escolares, coordenadores, orientadores e diretores dos departamentos da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) estiveram reunidos numa videoconferência que marcou a 1ª etapa do Planejamento Estratégico 2021-2024 da pasta. O evento, realizado on-line durante toda a terça-feira, 23, contou com palestras de profissionais do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP).

A SEMEG buscou envolver toda sua equipe diretiva escolar na elaboração conjunta de metas organizacionais e administrativas. A videoconferência com o tema; Planejamento e Educação: ‘Mapeando o caminho para alcançarmos melhores resultados’, foi aberta pela prefeita Josi Nunes (PROS). “Tivemos o início deste ano justamente para fazermos esse diagnóstico tão importante para traçarmos um objetivo, sabermos onde estamos pisando, e qual é a nossa realidade. Quais as metodologias e procedimentos necessários para que possamos chegar onde almejamos. Mais importante ainda é, quando todo esse planejamento ocorre com participação, que é o foco dessa gestão”, explicou a prefeita.

A programação abriu espaço para apresentação de ideias, críticas e sugestões, dinâmicas em grupo, e reuniões sobre as bases para construção de metas. “Esse planejamento não pode ser feito de forma unilateral, da Secretaria para as escolas, mas de modo organizacional, todos participando para que tenhamos essa visão da escola, dos professores e da equipe técnica. Vemos nessa junção de esforços uma oportunidade de auto avaliação. E quando a gente se auto avalia, percebe aquilo que precisa ser melhorado para que possamos alcançar o nosso objetivo”, disse a Secretária da Educação, Amanda Costa.

Palestras

A videoconferência trouxe palestras on-line transmitidas da Bahia e de Brasília (DF). Adirce Sena Consultora do MEC, com 13 anos de experiência em gestão e planejamento, falou sobre gerenciamento de projetos e das transformações educacionais por meio do planejamento. Já a palestra da Maraíza Azevedo, consultora da SEESP, foi mais voltada para gestão de pessoas, e ações que envolvem a rede educacional, e a importância da organização para rápida tomada de decisões assertivas.

Ferramenta

A parte presencial do evento foi realizada em pequenos grupos formados nas escolas e departamentos da SEMEG. Na oficina foi utilizada como ferramenta para o planejamento, a Análise SWOT, uma técnica de planejamento estratégico que auxilia pessoas ou organizações na identificação de forças, fraquezas, oportunidades, e ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. “As escolas se mobilizaram, se organizaram e com isso, tivemos boa participação com interatividade nas palestras e dinâmicas apresentadas na programação da videoconferência. Com o empenho no preenchimento dos campos da análise Swot percebemos que todos compreenderam a importância desse planejamento estratégico para este momento e que realmente estão fazendo parte dessa construção, que no final chegaremos a um produto final muito bacana”, avaliou o chefe de gabinete da SEMEG Jhonata Moreira.