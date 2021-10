Presidente da Aleto abre capacitação de vereadores em Divinópolis

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (União Brasil), proferiu na manhã desta quarta-feira, 20, palestra de abertura da 1ª Capacitação dos Vereadores do Vale do Araguaia e Região, abordando o tema “A Relevância do Legislativo para a Sociedade”.

Uma realização da Escola do Legislativo em parceria com a União dos Vereadores do Vale do Araguaia do Estado do Tocantins (UVVAET), a prefeitura e a Câmara de Vereadores de Divinópolis, o evento tem como objetivo o desenvolvimento contínuo dos vereadores.

Em sua exposição, Andrade disse que, num momento difícil para o país e, em consequência, aos Estados e municípios, é preciso haver parceria entre os poderes a fim de diminuir o sofrimento da pessoa que está na ponta. “Parceria não é submissão”, afirmou.

O deputado também revelou seu orgulho por ter sido vereador. “É uma satisfação estar aqui hoje. Não existe melhor escola. Todo mundo tem uma missão. Tenho orgulho de ter saído de uma câmara municipal, eleger-me deputado por quatro vezes e presidente da Assembleia Legislativa por duas, a última delas por unanimidade dos meus pares”, salientou Antonio Andrade.

Ao discorrer sobre o papel do Legislativo para a sociedade, o presidente citou como exemplo a abertura da Escola do Legislativo, com a oferta de cursinhos preparatórios para vestibular, concurso público e prova do Enem. “Antes da pandemia, atendemos cerca de 1200 alunos na Escola do Legislativo, oferecendo os melhores professores de Palmas. Aproximadamente 150 alunos foram aprovados nos concursos que fizeram, inclusive uma aluna no recém-criado curso de Medicina em Augustinópolis, realizando o sonho de muitas pessoas”, explicou.

Outro exemplo citado foi a inclusão, pelos deputados estaduais, da obrigatoriedade de que cinquenta por cento das vagas da Faculdade de Medicina de Augustinópolis seriam disponibilizadas para tocantinenses oriundos de escola pública, no projeto de lei do Executivo que criou o curso.

“Pretendemos agora, com a retomada das atividades no pós-pandemia, firmar parceria com a Assembleia Legislativa para estender a todas as câmaras municipais os cursinhos da Escola do Legislativo, ampliando oportunidades a jovens de todo o Estado, pois sabemos que os vereadores trabalham muito, sempre lado a lado com a comunidade. Mas é uma missão gratificante e que nos orgulha muito”, encerrou.

Além do presidente da Aleto, compuseram a mesa de honra do evento os deputados Nilton Franco (MDB) e Cláudia Lélis (PV); o presidente da UVVAET, Cleber Pinto Cavalcante; o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Valdivan Alves da Silva; o presidente da União de Vereadores do Brasil, Gilson Gonzatti; o prefeito de Divinópolis, Flávio Rodrigues da Silva; e o prefeito de Marianópolis, Isaías Piagem, presidente do Consórcio de Municípios do Vale do Araguaia. Vereadores e prefeitos são parceiros na iniciativa.

Também prestigiaram o evento Janadi Valcari, presidente da Câmara de Vereadores de Palmas; Homero Barreto Júnior, diretor da Escola do Legislativo; prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças da região.