Cerca de 34,4 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose no Tocantins

Com objetivo de acompanhar os dados da vacinação contra a Covid-19 no Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) faz o levantamento mensal das doses aplicadas das vacinas. No mês de julho o referido estudo apontou 12 mil pessoas com a D2 em atraso. Já em agosto, este número subiu para 34.408 pessoas com esquema vacinal atrasado. O levantamento leva em conta todos os imunizantes utilizados no Estado.

No total foram identificadas – nos 139 municípios – 16.740 pessoas com atraso na aplicação da CoronaVac, 15.522 doses da AstraZeneca e 2.146 doses da Pfizer. “Este dado é preocupante, pois temos uma população ainda suscetível à doença, visto o não fechamento do esquema vacinal e a garantia da eficácia das vacinas”, disse a gerente de Imunização da SES, Diandra Sena.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, faz um alerta: “A preocupação do Governo do Estado é com a variante ‘Delta’, já identificada em Palmas, com grande capacidade de contágio e disseminação. Vivemos um período de queda em todos os índices da doença no Estado, se esta variante disseminar poderemos ter outro pico pandêmico. A vacinação é o único mecanismo eficaz para o controle da doença”, disse.

“As gestões municipais de saúde devem incentivar a população a fechar os esquemas vacinais. As equipes de Saúde devem conhecer suas populações e fazer buscas ativas para identificar as pessoas com as doses em atraso. O Ministério da Saúde está ampliando a regularidade de entrega dos imunizantes, há vacinas para aplicação das doses”, reforçou o Secretário.