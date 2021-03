Reforçadas ações de combate e prevenção a Covid-19 na rede municipal de ensino de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), tem reforçado as medidas de combate e prevenção ao Coronavírus nas escolas e creches da rede municipal. Recursos emergências já disponibilizados nas contas das Unidades Escolares, podem ser usados de forma individual para compra de kits de prevenção contra Covid-19.

As unidades de ensino estão abastecidas com totens de álcool em gel para higienização das mãos, tapetes sanitizantes, para desinfecção dos calçados, além de termômetros para aferição da temperatura corporal. Estes itens ficam logo na entrada desses locais.

Máscaras e viseiras hospitalares foram disponibilizadas para servidores que trabalham de forma presencial e escalonada, além de álcool a 70% para uso individual nos departamentos das unidades escolares. As regras de distanciamento nesses ambientes também são exigidas, assim como a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Outra medida adotada pela Secretaria da Educação é o afastamento de servidores que estão nos grupos de risco. Para estes casos, a perícia médica dispensa o profissional do trabalho presencial, e estes seguem desenvolvendo atividades remotas.

Reforço

Na sexta-feira, 19, o prédio e o anexo da secretaria no Centro Administrativo do Município passaram por uma dedetização. A higienização interna desses espaços públicos foi uma das medidas encontradas para intensificar o combate ao Coronavírus.

A Escola Municipal Lenival Correia Ferreira, no bairro Alto da Boa Vista em Gurupi, solicitou a implantação de pias com lavatórios das mãos. A medida complementa as demais ações já adotadas para controle do vírus na escola.

Segundo o diretor Administrativo e Financeiro da SEMEG, Vilson Rodrigues, outras escolas estão recorrendo ao Programa Federal Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinado a compras emergenciais, para fazer a aquisição de kits de prevenção a Covid-19.