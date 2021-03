Porto: Vigilância Epidemiológica continua com monitoramento de casos de Covid-19

Desde o início da pandemia, a Vigilância Epidemiológica tem realizado um trabalho intenso para detectar e conter os casos de Covid-19 no município de Porto Nacional. Dentre outras funções, é a vigilância o órgão responsável por informar os pacientes sobre os resultados dos exames realizados no Laboratório Central do Tocantins – LACEN, para detectar a doença.

Quando o exame do paciente é liberado pelo LACEN e o mesmo atesta positivo, a vigilância epidemiológica imediatamente entra em contato com o paciente por telefone para informar o resultado e faz uma investigação para detectar a possível fonte de transmissão. Durante a ligação, o paciente é orientado quanto a medicação, sinais e sintomas, rastreamento dos contatos intradomiciliares que objetiva interromper ou minimizar a cadeia de transmissão, e conter os surtos na comunidade.

Caso a pessoa não more sozinha, os outros moradores, caso confirmados também positivos, são identificados e acompanhados, de modo que sigam as orientações de isolamento domiciliar, mesmo que não apresentem sintomatologia clínica característica de síndrome gripal.

Após esse contato telefônico, o paciente é encaminhado ao serviço de monitoramento e um servidor do órgão que faz o acompanhamento, por telefone, durante todo o percurso da doença. Esse monitoramento é feito com pacientes em isolamento domiciliar e hospitalizados.

De acordo com a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Lilian Carolyne, o trabalho é exaustivo e desgastante por lidar diretamente com as dores e perdas de pacientes. “Estamos nos bastidores fazendo um trabalho de muita relevância, pois o isolamento piora o quadro emocional do paciente, influenciando muito na recuperação do mesmo. Seguimos firmes acompanhando de perto e dando o suporte necessário para cada paciente confirmado”, declarou a coordenadora.

OUTRAS DEMANDAS

Além do trabalho social e informativo, a vigilância epidemiológica também atua no levantamento e envio das informações para o Ministério da Sáude. Esse sistema do Ministério da Saúde é alimentado diariamente para que seja feita análise epidemiológica em âmbito nacional, estadual e municipal. Os dados e perfil dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 são inseridos e precisam ser atualizados até o encerramento da doença.

As informações geradas nesse sistema alimenta diariamente a realização do boletim epidemiológico da Covid-19 do município, mantendo a gestão e a comunidade informada. É por meio desses dados que são feitas as análises e a partir disso, são elaboradas as ações de bloqueios sanitários, decretos e toda ação de prevenção a disseminação da doença.