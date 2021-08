Diálogo aberto: Justiça Eleitoral do Tocantins foca na comunicação com os jovens para ampliar o debate sobre o processo eleitoral

Criado em 2018 pela Justiça Eleitoral do Tocantins, o projeto Agentes da Democracia – Formação de Eleitores e Políticos do Futuro chega ao seu terceiro ano de execução com um olhar cuidadoso voltado aos jovens eleitores do estado. O objetivo é aproximar ainda mais os eleitores de 15 a 17 anos da Justiça Eleitoral, com ações específicas para esse público alvo.

Seguindo as diretrizes do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, que estabeleceu como pilares da Gestão 2021-2023 o diálogo, a transparência e a eficiência, a iniciativa busca despertar o interesse e a participação dos estudantes no processo político-eleitoral, assim como a consciência cívica destes jovens em prol da construção de uma sociedade cada vez mais democrática.

No intuito de aprimorar a comunicação da Justiça Eleitoral com os jovens, a juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Peixe, Ana Paula Aires Toríbio, foi nomeada coordenadora do projeto e assume a missão com o intuito de facilitar o diálogo com este público mais jovem, atentando sempre para utilização da linguagem e meios de comunicação utilizados por eles. “Estamos vivendo um momento em que o maior valor é a informação, que está disponível em todos os lugares, sendo absorvida em massa pela internet. O que isso gera: temos um conhecimento oceânico com uma profundidade de apenas dois dedos e, consequentemente, uma verdadeira guerra de informações. A nossa intenção então é alcançar esse público jovem por meio do diálogo franco e aberto, usando as ferramentas que eles utilizam (redes sociais), para que tenham acesso a um conteúdo de qualidade sobre o processo eleitoral, direto da fonte”, ressaltou.

O projeto Agentes da Democracia é realizado pela Escola Judiciária Eleitoral Ministro Humberto Gomes de Barros e conta com a participação de diversos setores do Tribunal, incluindo servidores da secretaria do TRE-TO e zonas eleitorais. “Vamos fazer um trabalho em conjunto, interdisciplinar e ajustado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 para atuar de forma eficaz em prol da educação política dos jovens da nossa sociedade”, complementou a magistrada.

Entre as ações que devem ser realizadas durante o biênio estão concursos de redação e vídeos; realização de jogos e gincanas; campanhas sobre o trabalho da justiça eleitoral e o sistema de votação eletrônico; abertura da JE por meio de visitas e oficinas de conversação e aprendizado em ciclos de construção da paz; além de momentos de premiações solenes.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (ano 2020), o Tocantins tem 17.323 jovens eleitores entre 16 e 17 anos.