Ensaio fotográfico de idosos da Universidade da Maturidade conta com apoio da Prefeitura de Porto Nacional

Com uma proposta pedagógica voltada à melhoria da qualidade de vida da pessoa adulta e dos idosos, a Prefeitura Municipal de Porto Nacional, por meio da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com a Universidade da Maturidade UMA-UFT, realizaram na manhã desta sexta-feira, 30, um ensaio fotográfico dos idosos e seus netos, no Condomínio Porto Leman. O objetivo é evidenciar a memória afetiva e a valorização de vínculos familiares dos idosos através da fotografia.

O evento faz parte das comemorações dos 15 anos da UMA-UFT e também da programação alusiva ao dia dos avós, celebrado no dia 26 de julho. A parceria entre a prefeitura de Porto Nacional e a UMA-UFT também promove ações de ensino e pesquisa, com foco na educação e saúde para o envelhecimento saudável e autônomo.

A Secretária da Assistência Social, Primeira-Dama Keila Viana, juntamente com a coordenadora do polo UMA-UFT de Porto Nacional, Quinara Resende, estiveram à frente da atividade e destacaram a importância dessas atividades interativas, sobretudo para os avós. Quinara Resende lembrou que “a ação executada hoje aproxima os avós dos netos e tem como objetivo principal a afetividade e o amor. Uma ação que transmite um afeto muito importante e os idosos ficam muito felizes tendo oportunidade de desfrutar um tempo de qualidade com seus netos”, conclui.

Para dona Julieta Pereira Primo, integrante do projeto, sua participação na UMA-UFT representa grande mudança de vida. “Esse projeto me tirou de casa. Eu não ia para lugar nenhum e hoje eu me sinto muito bem. Estou realizando meu sonho. Não tive oportunidade de estudar e além de conhecer vários colegas, formamos uma turma muito unida. Somos todos amigos. O projeto nos tirou da solidão, a lição que fica é que nunca é tarde para realizar os nossos sonhos”, declarou.