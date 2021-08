Provas de Mountain Bike serão realizadas em Porto Nacional e Distrito de Luzimangues

Representantes do Ciclismo do Tocantins se reuniram, nesta quinta-feira, 29, com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Porto Nacional, Capitão Diógenes, para debaterem sobre a realização de duas etapas de provas de Mountain Bike Race, em Porto Nacional, previsto para acontecer no dia 19 de setembro deste ano e uma etapa de Mountain Bike Race Luzivegas, para ser realizada no distrito de Luzimangues (Luzivegas), no dia 07 de novembro de 2021.

As provas deverão ter o mesmo formato com Percurso Turismo de 32km, Categorias Open Masculino e Feminino e Percurso Sport, com percurso de 65km Categorias Sub 30, Master A, B e C Masculino e Feminino, além de Percurso Pro 84km, Categorias Elite.

A organização dos eventos ficará a cargo da Equipe Brutus de Porto Nacional, sob coordenação do Professor Ronaldo. Já no Distrito de Luzimangues, a organização será feita pela Equipe Ninjas da Bike de Palmas, sob coordenação do proponente da prova de Luzivegas, Guilherme Mugarte.

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Porto Nacional garantiu total apoio da Prefeitura na realização do esporte e também a inclusão dos eventos no calendário esportivo do município a partir do próximo ano. “Porto Nacional se transformará na capital do esporte em breve”, assegurou o secretário.

Mountain Bike

O mountain bike é praticado em estradas de terra, trilhas de fazendas, trilhas em montanhas e dentro de parques e até na cidade. O mountain bike é um esporte que envolve resistência, destreza, concentração e autossuficiência e coloca o ciclista na montanha e em qualquer lugar fora dela. É a modalidade mais versátil, pois, a MTB tem peças e um design que permite que você pedale por qualquer terreno.