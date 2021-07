Obras da nova ponte de Porto Nacional seguem em ritmo acelerado

A secretária da Infraestrutura e presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarin, acompanhou o governador Mauro Carlesse, o ministro do Turismo, Gilson Machado, o vice-governador Wanderlei Barbosa e o presidente da Assembleia, deputado Antonio Andrade, em uma visita às obras da nova ponte de Porto Nacional. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira, 13, durante as comemorações dos 160 anos de emancipação do município.

A ponte sobre o rio Tocantins está sendo construída na TO-255 e segue em ritmo acelerado. A nova estrutura terá 1.488 metros de extensão, sendo 1.088 de armação de concreto e 400 metros de aterro.

A primeira etapa da construção foi iniciada no final de 2019, com a realização da sondagem e o trabalho topográfico com a demarcação dos locais de perfuração.

o início deste ano, o Governo do Tocantins iniciou as fundações da estrutura. Atualmente, quatro dos seis pilares que sustentarão a ponte fora do leito do rio já estão em andamento. O projeto prevê a construção de 22 pilares, 16 deles possuem fundações submersas.

Também estão em fase de construção 90 vigas de 43 metros, altura equivalente a um prédio de 15 andares e 120 toneladas. Dentre elas, 31 já foram prontas e armazenadas em um canteiro de obras instalado às margens da TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis.

De acordo com a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, além de ser uma grande obra de Infraestrutura, uma das maiores da região Norte do país, a construção gera empregos diretos. “A maioria das vagas estão sendo destinadas aos moradores de Porto Nacional, e isso irá fomentar a economia da região”, enfatiza a gestora.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, Paulo Valadares, o próximo passo será a construção do primeiro pilar em ambiente submerso. “Iremos iniciar as fundações do primeiro pilar submerso já na próxima semana, nossas balsas já estão prontas para começar os trabalhos”, disse.

Após a construção desses pilares, ocorrerá o lançamento das vigas que farão parte da superestrutura da ponte.

Para os moradores de Porto Nacional, a construção da nova ponte tem grande importância para o desenvolvimento da cidade. “É muito complicado para os pequenos produtores irem até a cidade vender suas mercadorias na feira, muitos têm dificuldades” relatou a moradora Sandra Batista.

O tráfego na antiga ponte continua limitado a veículos com peso inferior a 3,5 toneladas.