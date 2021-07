Deputado Antonio Andrade requer reforma do escritório da Adapec de Paraíso e melhorias em rodovias

…

Exercendo a sua função como parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, apresentou na sessão desta terça-feira, 29, 20 requerimentos com as mais diversas demandas da população tocantinense.

Entre as solicitações, destaca-se a reforma e ampliação do escritório da Adapec – Agência de Defesa Agropecuária do Estado, no município de Paraíso do Tocantins.

“Paraíso tem vocação para a agropecuária, existem no município pelo menos dois leilões de gado por semana e o escritório da Adapec precisa se adequar a esta demanda crescente, por isso requeremos junto ao governo do estado esta ampliação e reforma”, pontuou o presidente.

Outras proposituras

Na mesma sessão, o deputado requereu ainda a pavimentação asfáltica da TO-457, entre o entroncamento da TO-255 ao município de Ponte Alta do Tocantins e da TO-442, que liga o município de Caseara a TO-348, sentido o município de Araguacema.

Revitalização da malha asfáltica da TO-374, entre os municípios de Lagoa da Confusão a Marianópolis do Tocantins; da TO-164, entre os municípios de Divinópolis a Araguacema; da malha viária da TO-251, no município de Pium e da TO-354, TransJavaé, no município de Pium.

Requerimentos

Os requerimentos são uma ferramenta usada pelos parlamentares para reivindicar junto aos órgãos, instituições e autoridades demandas da população. Todo cidadão pode sugerir requerimentos junto ao seu parlamentar, desde que seja de interesse coletivo. Mande sua sugestão para o deputado Antonio Andrade pelo e-mail: dep.antonioandrade@gmail.com ou pelas redes sociais: @dep.antonioandrade.