Em Porto, vítimas de sequestro são liberadas e bandidos levam dinheiro de caixa

O gerente do banco SICOOB, sua família, além da tesoureira da instituição, foram liberados na manhã desta terça-feira, 29, depois que assaltantes roubaram a agência bancária em Porto Nacional e manteram os mesmos reféns.

A família do gerente foi liberada na saída para Silvanópolis, nas proximidades de Porto Nacional e após a Polícia Militar receber a informação, os militares adentraram a agência, onde encontraram o gerente e a tesoureira.

Eles relataram que ficaram no local e não tentaram pedir ajuda porque estavam sendo coagidos via telefone pelos sequestradores, que garantiam que eles estavam sendo vigiados e ameaçaram suas famílias. Os autores não se encontravam mais no local.

Sobre os valores, a informação preliminar é que foi levado apenas o dinheiro do caixa eletrônico. “As diligências já foram iniciadas para captura dos autores com apoio das forças especiais da PM”, destacou a Polícia Militar.

Entenda o caso

De acordo com a PM, tudo começou por volta das 23h desta segunda-feira, 28, com a informação de que um possível roubo mediante sequestro estaria sendo iniciado. Com o comunicado, policiais fizeram buscas pela cidade e na própria agência bancária.

Durante a patrulha, chegou a informação de que a tesoureira foi abordada na porta de sua residência e levada pelos sequestradores. Em seguida, no momento da ronda policial, foi noticiado que além da tesoureira do banco, o gerente, identificado como Benedito, teria sido sequestrado pelos assaltantes e que seu veículo foi roubado.

A PM esteve então na casa da vítima, em busca de mais informações, quando uma testemunha disse que durante esse tempo, um dos autores entrou em contato via celular informando que a vítima Vanessa (tesoureira) seria libertada pela manhã após efetivarem o objetivo deles.

Ainda segundo a PM, o gerente do banco foi mantido refém dentro da agência e sua família em uma localização de matagal.

T1 Noticias

Confira as notas da PM na íntegra:

