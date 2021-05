“É hora de uma nova primavera”, diz Maria do Rosário em Plenária no Tocantins

…

Matéria: Ascom/Deputado Zé Roberto Lula

Formação foi a palavra de ordem na Plenária Estadual dos Educadores e Educadoras Militantes do Tocantins realizada na noite desta sexta-feira, 14, pela plataforma Zoom com os militantes tocantinenses do Partido dos Trabalhadores.Com a presença da deputada federal Maria do Rosário, do ex-ministro Gilberto Carvalho e dos deputados tocantinenses federal Célio Moura e estadual, Zé Roberto Lula.

“Estamos falando de uma primavera em que o nosso povo precisa de flores, de pão, de terra repartida e de justiça. No nosso Brasil falta tudo isso e sobra sofrimento na vida do povo, há bem pouco tempo estávamos construindo um novo Brasil e isso parou. Precisamos do cuidado, da afetuosidade, em tempo de ódio o amor é revolucionário, e ele só é revolucionário quando ele é socialista na vida”, disse Maria do Rosário na abertura das atividades.

O ex-ministro Gilberto Carvalho falou da importância de se ter uma decisão política que contribua e dialogue diretamente com a Classe Trabalhadora. “Estamos vivendo um momento muito particular no Brasil tomado pela miséria, ódio, e temos um sentimento de impotência de não conseguir parar essa máquina de mortes, mas por outro lado há uma esperança, que foi decretada pelo Faccin e a esperança vai se consolidando, e isso é muito bom, porém é preciso da ajuda de todos. Será que sozinho o Lula consegue ganhar a eleição e governar?”, questionou Carvalho.

Já o deputado estadual Zé Roberto Lula concordou com Carvalho que é preciso haver um processo de formação e conscientização dos trabalhadores. “Nós não vamos conseguir organizar nossa militância se ficarmos só internamente, é importante que saiamos do nosso conforto e partamos para a ação, nas ruas. Temos o papel de ajudar os trabalhadores a se organizar e o partido deve ser uma ferramenta de organização e luta. Não basta ser comentarista da luta de classe, nós precisamos participar ativamente da luta dos trabalhadores”, conclamou o deputado.

O seminário reuniu dezenas de educadores e educadoras militantes, que debateram as formas de ação no Tocantins e entre os presentes estava o secretário estadual de organização do Partido dos Trabalhadores do Tocantins, Diego Montelo, o secretário de Formação, Hilton Faria, e diversos militantes do partido.