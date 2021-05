Moradores e Prefeitura firmam termo para recuperar áreas impactadas por obras da Via Norte

…

A equipe técnica responsável pelo gerenciamento do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína iniciou, na semana passada, as visitas aos moradores das áreas impactadas pelas obras da Via Norte para a assinatura do Termo de Consentimento. De acordo com o documento, os proprietários autorizam a realização das intervenções estruturais necessárias na área por onde a via passará, mediante o compromisso de que, ao final das obras, o local será recuperado.

Nesta etapa, serão 28 famílias atendidas. Durante a visita, além da assinatura do Termo de Consentimento, a equipe leva orientações, tira dúvidas dos moradores e realiza a medição dos lotes, com avaliação dos imóveis, para eventual confirmação da necessidade de reparos em qualquer avaria causada.

A Maria das Neves foi a primeira a receber a equipe. Moradora da Rua Canindé, no Setor Noroeste, há 25 anos, a dona de casa conta que está otimista com a implantação da Via Norte. “A gente às vezes fica incomodado com o barulho das máquinas, mas sabe que os benefícios serão maiores que este incômodo passageiro”, comentou.

Informação na palma da mão

A dona Maria recebeu da gerente técnica social da Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP), Nathalia Alencar, o panfleto com informações básicas sobre o que está em execução na região, que receberá drenagem, canalização, pavimentação asfáltica e calçadas acessíveis.

O material traz o contato da Ouvidoria Municipal (0800 649 2200), por meio do qual os moradores podem tirar dúvidas sobre o projeto. Ainda fazem parte das informações do material o esclarecimento sobre os transtornos que podem ser causados durante a execução da obra, como ruídos, poeira, escavações e interdições, e também orienta sobre as regras de uso e preservação dos novos equipamentos urbanos.

“Algumas pessoas comentam que têm dúvidas do que vai ser modificado. Agora, quando me perguntarem algo, sei que podemos contar com a Ouvidoria”, afirmou Maria das Neves.

Envolvendo a comunidade

O trabalho social, com ações de sensibilização e conscientização das comunidades beneficiadas, está previsto no Projeto Águas de Araguaína, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento (CAF).

Ao longo da execução do projeto, serão realizados seminários, cursos, palestras e campanhas sobre o uso adequado dos equipamentos implantados, gestão de resíduos, reciclagem, coleta seletiva, saneamento básico e conservação de áreas de preservação permanente (APP). As ações têm o apoio da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Além das ações de educação ambiental, será realizado um trabalho técnico socioambiental (TTS), adaptado às características específicas da população de cada setor, com plantões sociais e oferta de conteúdos pedagógicos sobre arborização urbana, hortas e saneamento ambiental.