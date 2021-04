Tocantins ultrapassa 10% da população vacinada contra a Covid-19

Com 352.850 doses de imunizantes contra a Covid-9 recebidas desde janeiro de 2021, o Estado do Tocantins alcançou 10,50% da população vacinada, nesta terça-feira, 27. Até o momento, 316.294 doses já foram distribuídas aos 139 municípios tocantinenses e dados do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde) apontam que 165.168 pessoas receberam a 1ª e 73.678 a 2ª etapa da imunização, totalizando 238.846 doses aplicadas.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Edgar Tollini, “é um número significativo, levando em consideração o processo de distribuição dos imunizantes, por parte do Ministério da Saúde e as particularidades dos municípios tocantinenses, no que tange às logísticas e às dificuldades apresentadas em algumas regiões”, acrescentando que, “é de suma importância que a população que faz parte dos grupos prioritários procure as unidades de saúde de seus municípios onde são aplicadas as vacinas, para ser imunizada”.

A gerente de Imunização da SES, Diandra Sena, destaca o trabalho realizado pela Gestão Estadual no processo de vacinação. “Temos realizado todo o trabalho de distribuição das vacinas recebidas, no menor tempo possível, para que o Estado tenha um índice cada dia maior da população imunizada contra a Covid-19”, afirma.

O processo de vacinação tem influenciado de forma direta nos índices de internações e óbitos no Tocantins, principalmente no público acima de 80 anos, o qual conta com 44.184 pessoas imunizadas e registrou uma redução de 52,5% na internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), conforme já divulgada pela SES, no início deste mês.

Hospital Estadual de Combate à Covid-19

Outro dado significante está correlato às internações. Nesta semana, a marca de mais de 1 mil pacientes acolhidos pelo Hospital Estadual de Combate à Covid-19 (HECC) foi atingida. A unidade, que funciona desde agosto de 2021, já recebeu 1.003 pacientes, dos quais 710 receberam altas por melhora clínica, 107 lamentavelmente foram a óbito e 186 seguem internados e/ou foram transferidos para outras unidades hospitalares da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. O HECC é custeado pelo Governo do Tocantins e gerenciado pelo Instituto Saúde e Cidadania (Isac).