Em Gurupi, segunda dose da vacina contra Covid será aplicada nesta sexta-feira e sábado

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, realizará nesta sexta-feira, 16, e sábado, 17, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Valdeci Júnior, na sexta-feira, será aplicada a dose nas pessoas de 70 a 74 anos; das 8 às 17 horas; e no sábado os idosos de 75 a 79 anos, receberão a segunda dose do imunizante, a partir das 8 horas (enquanto durar as doses). Nos dois dias estarão disponibilizados três pontos, sendo eles, UBS Sol Nascente, Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, e Feira da Rua 13, saída para Peixe.

O secretário destaca que a vacina será aplicada no modelo drive thru, e as pessoas que não podem ir em veículos, poderão aguardar a dose no local, onde haverá uma estrutura com tendas, cadeiras com distanciamento e água.

A coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, destaca que é importante as pessoas olharem no cartão de vacinação a data marcada para o recebimento da segunda dose e esclarece que devem tomar esta dose, quem tomou a primeira e já tem um intervalo de 21 a 28 dias, no caso da Coronavac; quem tomou a AstraZeneca, o prazo é de 90 dias. “Enfatizamos esse período, mas a data está marcada no cartão de cada pessoa, então é bom, que antes de se deslocar a um ponto de vacinação a pessoa verifique se está no prazo correto para tomar a segunda dose”, explica.

Quem for vacinar deve levar o cartão de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.