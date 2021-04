Prefeitura e IFTO disponibilizam cursos de formação profissional para o Polo de Luzimangues

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), abrem na segunda-feira, dia 12, e seguem até quarta-feira, dia 14 de abril, as pré-inscrições das 125 vagas nos cursos de Formação Profissional em diferentes áreas no polo de Porto Nacional, localizado no Distrito de Luzimangues.

As aulas serão online e tem previsão de iniciar a partir do mês de Maio. São 25 vagas disponíveis para cada um dos seguintes cursos: Administração, Agronegócio, Informática para Internet, Meio Ambiente e Serviços Públicos.

O processo será dividido por duas etapas, que incluirá as pré-inscrições, feita pelo link, disponibilizado pelo site da Prefeitura e na página do Facebook Semed Porto. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtYzzwGsDQrFRp9VmfOWHjfk0uYkYZbPwOp3d9bLEkdPXAzw/viewform

Os pré-inscritos serão informados de acordo com uma lista de classificação que será publicada por ordem de preenchimento e divulgada no dia 16 de abril, no próprio site da Prefeitura.

Já a próxima etapa, é a entrega dos documentos originais dos classificados, que poderão ser entregues na Escola Jacinto Bispo Arantes, distrito de Luzimangues, ou enviar escaneado no whatsApp do número (63) 9 8445-9369, entre os dias 19 a 22 de abril, das 7h às 13h; e nos dias 19 e 20 de abril das 18h às 21h.

As inscrições somente serão confirmadas após os cursistas entregarem toda a documentação. Na ausência dos documentos comprobatórios, perde-se a vaga e, é dada a oportunidade para o próximo do cadastro de reserva.

Para Secretária Municipal de Educação, Helane Dias Rodrigues, essa parceria entre a Prefeitura de Porto Nacional e o IFTO contribuirá para a formação técnica e profissional dos estudantes,para que possam ter mais chances de ingressarem no mercado de trabalho, tendo oportunidades no serviço público, na iniciativa privada ou no trabalho autônomo, entre os diferentes tipos de ocupação.

Documentos necessários para a efetivação da inscrição:

a) comprovante de pré-cadastro realizado no Sistema SIGAEPCT e assinado pelo estudante maior de idade ou pelo responsável legal; b) documento de idenficação – RG; c) uma foto recente 3×4 cm; d) cerdão de nascimento ou casamento; e) histórico escolar do ensino médio; f) diploma do ensino médio; g) CPF ou comprovação de inscrição no CPF, ou documento de idenficação que conste o número do CPF; h) titulo de eleitor, para candidatos maiores de dezoito anos; comprovante de quitação eleitoral de todos os turnos da úlma eleição, ou cerdão de quitação eleitoral emida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para candidatos maiores de dezoito anos; j) documento de quitação com o serviço militar com validade vigente, para candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos; k) comprovante de endereço residencial atualizado; e l) requerimento de nome social, quando for o caso (conforme Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015).