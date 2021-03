BRK Ambiental: Lavar corretamente as mãos continua sendo uma das medidas indispensáveis de prevenir o Coronavírus

…

Com o coronavírus, lavar as mãos e higienizar se tornou ainda mais importante para nos livrarmos de micro-organismos causadores de doenças. As mãos podem receber vírus, germes e bactérias de diversas maneiras. Eles podem ser transferidos de uma superfície para outra e, assim, chegar às nossas mãos, como nestas situações:

Após usar o vaso sanitário;

Ao apertar as mãos de uma pessoa infectada;

Ao segurar em um corrimão;

Manusear um celular não higienizado;

Brincar com animais de estimação;

Encostar em qualquer superfície contaminada.

Com isso, quando se higieniza as mãos, é possível eliminar esses micro-organismos nocivos e impedir que eles prejudiquem a sua saúde. Tanto soluções alcoolizadas (preferencialmente com concentração alcoólica de 70%) quanto água com sabão ou detergente são eficazes.

O álcool gel ou o álcool líquido só devem ser uma opção quando água e sabão não estiverem disponíveis para lavar as mãos, já que eles não são adequados na remoção de outras sujeiras, visíveis e não visíveis. Na pandemia, o uso de máscara é indispensável, com o uso é possível proteger as vias respiratórias e evitar o contato com o vírus.

O médico da BRK Ambiental no Tocantins, Dr. Eduardo Godinho, explica que o processo de levar as mãos deve levar de 40 a 60 segundos. “É preciso molhar as mãos, fechar a torneira, aplicar quantidade suficiente de sabão na palma da mão e espalhar bem nas duas mãos. É preciso lavar toda a mão, inclusive entre os dedos, dorso, dobras e sob as unhas. Após enxaguar, é importante utilizar papel descartável para a secagem das mãos”, explica o médico.

É imprescindível lavar as mãos antes e depois de preparar e manusear alimentos, antes de comer, depois de cuidar de feridas, antes e depois de ter contato com pessoas infectadas ou doentes, antes e depois de usar o banheiro. Também é importante lavar após tossir, espirrar ou assoar o nariz.

Lavar as mãos é uma das maneiras mais baratas e eficazes de prevenir diversas doenças. É um ato de amor-próprio e ao próximo, pois corta um importante canal de transmissão, não só do coronavírus, mas de muitos outros micro-organismos prejudiciais à nossa saúde

O simples hábito de lavá-las com frequência com água limpa pode interromper a disseminação de micro-organismos nocivos à nossa saúde. Para garantir o acesso à água tratada nas residências nesse período em que as pessoas tanto precisam, as equipes da BRK Ambiental continuam trabalhando para abastecer os 47 municípios em que opera no Tocantins. Saiba mais sobre a atuação da concessionária no site www.brkambiental.com.br.