Prefeitura de Porto adquire Tanque de oxigênio para o município e recebe 10 leitos do Governo do Estado

Matéria: Assessoria/Prefeitura de Porto

Na manhã deste domingo, 28, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, e a Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, receberam um tanque de oxigênio e aceleraram a implantação de 10 leitos clínicos,para uma extensão instalar até 20,uma sala de emergência 24h para atender as vítimas da Covid-19.

Os leitos e a sala de emergência serão implantados no Centro de Especialidades Médicas (CEME), o local será adaptado para atender essa demanda e serão oferecidos exames de laboratório, tomografia computadorizada e raio -X de tórax aos pacientes.

A Secretária Lorena Martins agradeceu à toda equipe da área da saúde pelo atendimento humanizado que estão prestando aos portuenses. “Quero agradecer à equipe de saúde por toda dedicação e empenho na prestação dos serviços”.

O prefeito Ronivon Maciel agradeceu à todos os parceiros envolvidos na aquisição desses materiais: Governo do estado, empresários e prestadores de serviços de Porto Nacional. “Estamos tendo a grata oportunidade de receber um tanque de oxigênio que vai nos ajudar no combate à Covid-19. Estamos trabalhando nessa manhã de domingo junto com nossos parceiros e temos a certeza que dias melhores virão”, declarou o prefeito.

Ainda de acordo com Ronivon, a gestão está trabalhando com muito esforço, dedicação e com o compromisso de levar atendimento de qualidade e eficiente aos cidadãos de Porto Nacional.