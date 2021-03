Prefeitura alerta sobre último prazo para apresentação de aprovados em concurso do quadro geral

Faltam apenas 10 dias para terminar o prazo dado pela Prefeitura de Araguaína para que os 153 profissionais aprovados, que foram convocados, apresentem a documentação e tomem posse do concurso público para o quadro geral do Município. De acordo com a secretária municipal da Administração, Rejane Mourão, 45% dos convocados no último dia 5, ainda não se apresentaram.

“No ato da convocação foi estabelecido um prazo legal de 30 dias que termina no dia 5 de abril, para que os profissionais tenham se apresentado na sede da Secretaria da Administração com documentos e habilitações exigidas para tomar posse em seus respectivos cargos bem como já ter submetido à perícia médica, mas até agora muitos ainda não procuraram o Município”, disse a secretária.

Além disso, outros 30 candidatos da primeira convocação publicada na Portaria n° 497/21, publicada no Diário Oficial n° 2.241, que pediram prorrogação de prazo, terão o encerramento também no dia 5 de abril.

Desistência do concurso

O não-comparecimento para apresentação de documentos ou para solicitar a prorrogação de posse dentro do prazo estabelecido, pode implicar em desistência do candidato.

Para evitar aglomeração durante a apresentação dos aprovados, a Secretaria Municipal da Administração está definindo estratégias como o agendamento prévio antes de procurar a secretaria, por meio do telefone 3411-7096.

A relação com os nomes está na Portaria n° 569/21, publicada no Diário Oficial n° 2.259. Entre os 153 futuros servidores estão 30 assistentes administrativos, 30 enfermeiros, 29 técnicos em Enfermagem, 1 procurador, 4 técnicos jurídicos e 2 engenheiros ambientais.

Concurso

No total, foram oferecidas 581 vagas para o quadro geral de servidores da Prefeitura de Araguaína durante o concurso que teve as provas realizadas no mês de março de 2020 e resultado definitivo divulgado no mês de maio. Os salários são de até R$ 4,1 mil. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, para que os aprovados sejam convocados.