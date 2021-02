Presidente da Aleto garante apoio para construção da nova sede do Corpo de Bombeiros em Porto

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB-TO), durante evento de lançamento do edital do concurso do Corpo de Bombeiros, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 08, anunciou apoio para construção de um novo quartel da corporação em Porto Nacional.

A iniciativa do presidente acontece a partir de uma demanda apresentada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Cel. Reginaldo Leandro da Silva e teve adesão imediata de Antonio Andrade.

“O presidente Antonio Andrade, só confirmou o quanto ele acredita na corporação, o quanto ele tá pronto pra ajudar, realmente podemos dizer que é o nosso padrinho, será uma obra muito importante não só para Porto Nacional, mas para toda região do entorno. Agradeço muito ao presidente da Aleto por ter esta sensibilidade e por estar à frente desta importante obra”, destacou o Comandante.

Antonio Andrade tem uma relação muito próxima com o Corpo de Bombeiros do Tocantins, foi por meio de um pedido dele (requerimento) que foi instalada a 5ª Cia de Bombeiros Militar de Porto Nacional, inaugurada em novembro de 2007 e no ano passado destinou R$ 100 mil para aquisição de uma unidade de resgate para corporação.

“Nós temos um lago extenso em Porto Nacional e a atuação do 5º Batalhão é fundamental para garantir a segurança dos banhistas, além disso a unidade atende várias cidades do entorno, daí a necessidade de uma sede definitiva da corporação. Vou repassar aos deputados esta demanda em busca de apoio por meio de emendas, é uma obra de quase R$ 3 milhões, mas vejo uma chance grande desta obra ser iniciada”, disse o presidente.

A nova sede do 5º Batalhão vai ser construída próximo ao Fórum, num terreno de 17.343 m² doado pela União.