Câmara de Palmas inicia nova legislatura nesta terça, 09

A 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Palmas será aberta em sessão especial ordinária, nesta terça-feira, 09 de fevereiro, às 09 da manha, no plenário da Casa, à Avenida LO-02, Quadra 104 Norte. Pelo Regimento Interno, o período legislativo, no primeiro semestre, vai até o dia 30 de junho.

Com novas dependências e novo mobiliário, a sede do Poder Legislativo passou por ampla modernização. Checando todas as dependências, a presidente da Câmara Municipal, professora Janad Valcari acompanha pessoalmente, os últimos detalhes para perfeito funcionamento.

Plenário

Foi modificado todo o plenário da Casa, com novo revestimento no piso, novas bancadas para os vereadores, área da imprensa e tribuna de honra foram modernizadas. A galeria reservada ao público também recebeu cadeiras confortáveis para melhor acolher os visitantes. Também adquiridas mesas, cadeiras e armários para proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários no atendimento ao publico em geral.

Refeitório

Os servidores foram contemplados com local para alimentação, pois era um anseio antigo dos servidores, visto que a jornada é de seis horas corridas, com apenas 15 minutos de intervalo para as refeições. O espaço conta com mesa, cadeiras, geladeira e microondas e já está em funcionamento

Sala Médica, Brinquedoteca

Os funcionários do parlamento agora dispõem de uma sala médica, com também de uma brinquedoteca, espaço novo que foi implantado pela Presidente, onde eventualmente os pais podem deixar seus filhos.

Biblioteca

A biblioteca da Câmara foi restaurada com a aquisição de centenas de novos títulos.