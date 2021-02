BRK Ambiental otimiza atendimento aos clientes do Tocantins

Ficou mais fácil para os clientes da BRK Ambiental no Tocantins o acesso à segunda via da fatura, ao resumo da conta, ao histórico e à variação de consumo, entre outros serviços, por meio da nova Agência Virtual Minha BRK. Desenvolvida para modernizar e facilitar o atendimento aos clientes nos canais digitais, através de uma experiência de acesso mais intuitiva, a qualquer hora e qualquer lugar, ela está disponível por meio do site minhabrk.com.br.

O Gerente Comercial da BRK Ambiental no Tocantins, Ricardo Ferraz, explica que essa iniciativa facilita o dia a dia dos clientes. “A Agência Minha BRK foi desenvolvida para tornar o acesso aos serviços da concessionária mais ágil e evitar que o cliente precise ser atendido por uma loja, principalmente, diante do atual cenário de pandemia”, explica.

Todo atendimento é personalizado, de acordo com o histórico de navegação do cliente. O ambiente foi criado para que qualquer pessoa consiga explorar as funcionalidades disponíveis. Além da Minha BRK, a concessionária ainda disponibiliza atendimentos via WhatsApp, pelo número (11) 99988-0001, pelo telefone 0800 6440 195 e pelo site, que funcionam 24 horas. Em horário comercial, o cliente também conta com a página da BRK Ambiental no Facebook para atendimentos.