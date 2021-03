Pandemia – Assembleia corta R$ 19 milhões do orçamento e destina ao combate a Covid-19

Fonte: Ascom deputado Antonio Andrade

Durante a entrega de maquinários a prefeitos que vem acontecendo ao longo desta semana no Palácio Araguaia, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), voltou a falar da atuação da Casa de Leis no enfrentamento à pandemia.

O posicionamento de Andrade acontece logo após o governador Mauro Carlesse (DEM), pedir aos secretários de Estado e presidente dos poderes um contingenciamento de despesas, devido ao momento delicado pelo qual passamos.

“Por parte da Assembleia demos nossa contribuição cortando R$ 19 milhões do nosso orçamento para ser investido na Saúde do Estado do Tocantins, sobretudo no combate e enfrentamento ao coronavírus”, destacou o presidente da Aleto.

O deputado ressaltou ainda que os parlamentares aprovaram cortes no orçamento de 2021 de outros poderes.

“Fomos além e fizemos redução no orçamento de todos os poderes (7,3%), chegando assim ao montante de R$ 100,2 milhões destinados à saúde, todos precisaram dar a contribuição neste momento”, pontuou o presidente.

Os maiores cortes foram distribuídos entre as seguintes instituições: R$ 19.232.970,00, da Assembleia Legislativa; R$ 269.775,00, do Tribunal de Contas; R$ 42.903.079,00, do Tribunal de Justiça; R$ 16.027.338,00, da Procuradoria Geral da Justiça; e R$ 11.312.852,00, da Defensoria Pública do Tocantins.