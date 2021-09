1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fesp será realizado em mais seis cidades do Tocantins

Depois da realização do 1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), em Palmas, o evento segue para mais seis cidades do Tocantins. O objetivo é abranger diversas regiões do Estado, tendo como base os municípios de Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, Guaraí, Colinas e Araguaína, entre os dias 14 e 16 de setembro.

Na Capital, o 1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fesp reuniu profissionais de Farmácia das redes pública e privada e estudantes da área. O evento foi realizado para duas turmas nos períodos da tarde e noite de segunda-feira, 13, no Instituto Vinte de Maio (IVM), onde também fica sediada a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). Os “Cuidados Farmacêuticos Pós-Covid” foi o tema central abordado pela professora e doutora Eliane Campesatto, docente da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A presidente da Fesp e Conselheira Federal de Farmácia pelo Tocantins, Marttha Franco Ramos, iniciou o evento apresentando os projetos, programas de residência em saúde e os núcleos de trabalho que fazem parte da estrutura da Fundação. “A Fesp se tornou uma referência nacional em escola de saúde pública porque a Prefeitura de Palmas acredita e investe no processo de ensino, trabalho e aprendizado. E é por meio desse processo que se constroem profissionais cada vez mais capacitados”, destacou.

Já a palestrante Eliane Campesatto começou a abordagem do tema com o conceito de cuidado farmacêutico, que segundo ela vai muito além de entregar um medicamento. “Aferir a pressão do paciente, fazer a carteirinha de hipertensos para acompanhamento, avaliar a glicemia, realizar o pico de fluxo para verificar problemas respiratórios, prescrever medicamentos dentro das limitações impostas pela legislação são alguns procedimentos que demonstram esse cuidado farmacêutico do qual estamos falando”.

Covid-19

Sobre a pandemia do novo coronavírus, Campesatto lembrou que cerca de 70% das pessoas que contraíram a Covid-19 sofrem com algum tipo de sequela, como queda de cabelo, perda parcial do olfato e paladar, ansiedade, depressão, aumento da pressão arterial, diabetes descompensada, fadiga e desânimo. “Considerando que a farmácia é um estabelecimento de saúde, é aí que entra em cena o cuidado farmacêutico. O profissional de Farmácia está habilitado para realizar os procedimentos necessários, identificar essas sequelas pós-covid e orientar o paciente”, conclui.

O farmacêutico Delermano Max Cardoso atua na rede pública de saúde de Palmas, mais especificamente na Unidade de Saúde da Família Valéria Martins (USF da ARSE 122). O servidor disse que é muito importante participar de eventos como este, uma vez que a área da Farmacologia exige constante atualização, acrescentando que “o atendimento clínico faz parte da rotina dos profissionais que atuam nas USFs e quando necessário os pacientes recebem orientações sobre os medicamentos, suas interações com alimentos ou com outros fármacos”.

A publicitária e farmacêutica da rede privada Suelma Cunegundes Alves observou que entre os participantes do evento estavam presentes muitos estudantes universitários e recém-formados. “Quando a pessoa está na universidade ou finalizou há pouco tempo o curso, sua visão do mercado de trabalho é limitada pela falta de experiência e de vivência na área. Ao participar de um workshop como este é possível obter o conhecimento teórico e ouvir relatos de quem já está na profissão há mais tempo”.

Próximo evento

A anfitriã Marttha Franco Ramos destacou que o evento só foi possível graças ao apoio do Sebrae Tocantins, do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins (CRF/TO) e do Conselho Federal de Farmácia (CFF). “Aproveito para divulgar aqui que a Fesp e o CFF vão oferecer, em breve, um curso de vacinação direcionado aos profissionais de Farmácia. Fiquem atentos porque em breve vamos publicar em nossos canais de comunicação”, finalizou.

Confira a programação do 1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fesp nos municípios

Terça-feira, 14/09 – 9h – Porto Nacional

Quarta-feira, 14/09 – 19h30 – Gurupi

Quinta-feira, 15/09 – 19h – Araguaína

Sexta-feira, 16/09 – 10h – Colinas

Sexta-feira, 16/09 – 14h – Guaraí

Sexta-feira, 16/09 – 18h – Paraíso

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: workshopfarmacologiaclinica@gmail.com ou pelo telefone/WhatsApp (63) 99137-3962