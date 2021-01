Sine nesta terça (19), oferece 78 em Porto Nacional, 29 em Gurupi e 207 vagas em Palmas; no total são 497 vagas no Estado

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) intermedeia nesta terça-feira, 19, 497 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. São 207 vagas em Palmas, 13 em Taquaralto, 99 em Araguaína, 42 em Paraíso do Tocantins, 15 em Guaraí, 78 em Porto Nacional, 29 em Gurupi, quatro em Araguatins e nove em Dianópolis.

Em Palmas, o painel trás oito vagas exclusiva para pessoas com deficiência sendo cinco delas para motorista de ônibus rodoviário. Os candidatos devem apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D e curso de transporte de passageiros. O técnico do Sine, José Luiz Candido, explica: “A empresa espera recrutar trabalhadores com deficiências leves que estejam aptos para desempenhar a função de motorista. Os interessados deverão apresentar toda a documentação na entrevista”.

Ressalta-se que devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: vagasinepalmas@gmail.com; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: vagasineparaiso@gmail.com; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail sinegurupivagas@hotmail.com

Nas mensagens enviadas a esses contatos devem conter nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine o contato só pode ser feito por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/

Contatos

Araguaína – 34143634 (8h às 18h)

Araguatins – 34741100 (8h às 14h)

Paraíso – 36023340 whatsapp (8h às 14h)

Porto Nacional – 33632717 (8h às 14h)

Guaraí – 34641710 (8h às 14h)

Dianópolis – 36921628 (8h às 14h)

Gurupi – 33512477 WhatsApp (8h às 14h)

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego ,ou as redes sociais, sendo no Facebook o perfil @setasTo, e no Instagram Setas Tocantins.