Prefeito de Talismã, Diogo Borges, é aclamado presidente eleito da ATM para o biênio 2021-2022

O prefeito de Talismã, Diogo Borges, foi aclamado presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), para o biênio 2021-2022, durante Eleições Gerais da entidade, realizadas por meio de Assembleia Geral Extraordinária, nesta segunda-feira, 18, no auditório da ATM, em Palmas. Participaram da solenidade os prefeitos e as prefeitas dos Municípios associados, além de autoridades.

A aclamação se deu devido ao fato da chapa “União Municipalista”, encabeçada pelo prefeito de Talismã, ser a única protocolada em comissão eleitoral no último dia 04 de janeiro, na sede da ATM, em Palmas. A Associação possuí atualmente cerca de 120 municípios filiados, e atua há mais de 30 anos em defesa dos Municípios e suas populações, buscando fortalecer as capacidades administrativas, culturais, econômicas e sociais das comunidades locais.

União

Em seu discurso, o prefeito eleito pregou a união, independência e participação. “Queremos trabalhar para os Municípios e seus representantes, buscando a autonomia e independência da ATM perante os governos e instituições, enfim, buscar dar continuidade ao belíssimo trabalho que a ATM está desenvolvendo. Vamos defender os Municípios acima de quaisquer circunstâncias”, disse Diogo Borges, que atualmente é vice-presidente da ATM, na chapa do ex-prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano.

Em seu discurso, Mariano reafirmou a importância da união dos prefeitos e das prefeitas. “Grandes conquistas dos Municípios se deram com a franca união e participação dos gestores nos assuntos, pautas e lutas municipalistas. Os gestores precisam estar engajados no movimento municipalista, participando ativamente dos trabalhos da ATM”, disse Jairo Mariano, que ficará na presidência até o final de fevereiro.

Diogo Borges será o 13° prefeito a presidir a ATM em 31 anos de história. Sua posse esta prevista para ocorrer dia 26 de fevereiro, em Palmas.

Chapa União Municipalista

A chapa intitulada “União Municipalista” tem o prefeito de Talismã como candidato a presidente, e os prefeitos Jocélio Nobre (Pequizeiro) e Itamar Barrachini (Santa Maria do Tocantins) como candidatos a vices presidentes. O prefeito Moacir de Oliveira (Rio dos Bois) e Paulo Roberto (Taguatinga) serão diretores administrativos, enquanto que os prefeitos Adriano de Moraes (São Sebastião do Tocantins) e Adriano Ribeiro (Barrolândia) serão diretores financeiros. Outros 16 prefeitos e prefeitas estão distribuídos dentro do quadro de conselheiros Deliberativo e Fiscal, bem como dos quadros de suplentes.

Perfil

Diogo Borges de Araújo Costa é prefeito reeleito de Talismã, com a segunda maior votação proporcional nas eleições municipais de 2020 no Tocantins. Natural de Porangatu, Goiás, Diogo formou-se em Historia, na Universidade Estadual de Goias – UEG. Na gestão 2009/2012 foi nomeado Secretário de Administração do Município. Atualmente é vice-presidente da ATM.