Wagner apresenta secretários e afirma: “Estamos a serviço da população”

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, reuniu em seu gabinete nesta segunda-feira, 4, os 18 secretários e presidentes de autarquias escolhidos por ele para compor o primeiro escalão de sua gestão. Durante a reunião, o prefeito apresentou cada um dos escolhidos e pediu compromisso com resultados para a população.

“Estamos a serviço da população e não vamos deixar a técnica de lado. Não temos tempo para experimentar, temos que melhorar. A partir de hoje, sejamos uma família. Que cada tenhamos um compromisso com a população. Somos um time seleto e escolhido a dedo. Sempre pautando pelo princípio da legalidade e impessoalidade. E que daremos resultado para a população”, enfatizou o prefeito.

Wagner ainda pediu aos secretários que tivessem um olhar diferenciado para o homem do campo. “E que haja um olhar diferenciado para a zona rural, vamos ter um espaço para recebê-los, pois eles têm horário para vir e voltar, e vejo com extrema importância o trabalho desses trabalhadores”, afirmou o prefeito, acrescentando que ambulância, motorista e técnico em enfermagem estarão à disposição dos assentados a partir do próximo mês.

O vice-prefeito, Marcus Marcelo, também esteve na reunião com os novos secretários e garantiu a continuidade da gestão de Ronaldo Dimas. “Vamos continuar fazendo um trabalho de excelência e contamos com cada um de vocês”.

Secretariado

O prefeito Wagner Rodrigues terá em sua gestão sete novos secretários e manterá 11 nomes da gestão de Dimas. Além dessas alterações, o prefeito anunciou os nomes dos secretários executivos, mantendo 12 da gestão anterior.

Entre as mudanças, estão os secretários da Educação, na qual assume Elizâgela Silva; de Esporte, Cultura e Lazer, José Aparecido de Oliveira; do Governo, Israel Gomes; de Gabinete, José Miguel Filho; da Captação, Renato de Assunção; e os presidentes da ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito), Rérisson Macedo; da Funamc (Fundação de Atividade Municipal Comunitária), Neif Gomes; e do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável, Nasser Iunes.

Se mantiveram em suas pastas os secretários da Secretaria da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação, Fabiano de Souza; do Controle Interno, Mariana Cardoso; Planejamento, Frederico Prado; Administração, Rejane Mourão; Procuradoria Geral, Gustavo Fidalgo; Saúde, Ana Paula Abadia; Infraestrutura, Simão Moura; e o presidente do Impar (Instituto de Previdência do Município de Araguaína), Carlos Murad.

Foram remanejados para novas pastas, os secretários José da Guia, que saiu da Educação para assumir a Ação Social, Trabalho e Habitação, e Fernanda Ribeiro, que deixou a pasta social para assumir o Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Perfis

ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito) – Rérisson Macedo

Bacharel em Direito, formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), delegado de Polícia Civil, pós-graduado em Segurança Pública, docente do Ensino Superior e instrutor da Academia de Polícia Civil. Em 1991, foi o primeiro defensor público na Comarca de Ananás. Em 1993, foi secretário de Administração e Finanças na Prefeitura de Riachinho. Em 1994, aprovado em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instalou o Cartório de Registro de Imóveis. De 1997 a 2004, eleito e reeleito vice-prefeito de Riachinho, tendo sido prefeito por nove meses. Foi delegado de Polícia em 2001, delegado regional de Polícia Civil em Araguaína (2011 a 2012), delegado de Polícia do Interior e superintendente da Polícia Civil (2012 a 2013). Em 2018, foi 1º suplente de deputado estadual (2019 a 2022), assumindo como titular em 2019. Atualmente é titular da 27ª Delegacia de Polícia de Araguaína.

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável – Nasser Iunes

Formado em Engenharia Civil em Uberaba, produtor rural , foi presidente do Sindicato Rural de Araguaína (SRA) de 1995 a 1998. Foi vice-presidente da FAET (Federação da Agricultura do Estado do Tocantins), de 1996 a 2002 e co-fundador do Fórum de Desenvolvimento Agropecuário, do Fundeagro e primeiro presidente (1998 a 2004). Presidente do CDE do Sebrae/TO (1999 a 2000), co-fundador e presidente da Vallecoop (2007 a 2014). Secretário da Agricultura e Pecuária (2001 a 2002). Membro do Conselho Consultivo do Sindicato Rural de Araguaína desde 2006 e atua como engenheiro civil no estado do Tocantins desde fevereiro de 1983. É coordenador geral da UGP – Projeto “Águas de Araguaína”, Projeto de Saneamento Integrado De Araguaína, desde janeiro de 2018.

Secretaria da Educação – Elizâgela Silva

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Possui graduação em Letras e Pedagogia pela Universidade do Tocantins e Especialização em Formação de Formadores em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade de Brasília e em Gestão Educacional e Metodologia do Ensino de Linguagem – Língua Portuguesa, Artes e Educação Física pela Educon. Atuou por doze anos como professora do curso de Pedagogia do ITPAC – Araguaína. Exerceu a função de pedagoga no Núcleo Pedagógico da FACDO – Faculdade Católica Dom Orione e de coordenadora geral do Colégio Santa Cruz, desde 2011. É integrante do quadro da Secretaria Estadual de Educação e Cultura desde 1992, onde já atuou como docente, supervisora, coordenadora e diretora regional.

Funamc (Fundação de Atividade Municipal Comunitária) – Neif Gomes

Graduado em odontologia pelo ITPAC, em Araguaína, pós-graduado em ortodontia pela ABO-imperatriz (MA), exerceu diversas atividades profissionais. Atuou como servidor público em Açailândia (MA), trabalhou no setor público e privado como cirurgião dentista, serviu a coordenação de saúde bucal da Secretaria da Saúde de Araguaína e obteve experiência em serviço social como secretário executivo da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína.

Secretaria de Captação e Gestão de Recursos – Renato de Assunção

Engenheiro Civil, bacharel em Sistemas de Informação, licenciado em Matemática e Pós-Graduado em Orçamento Público. Atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por 23 anos, atuando na área orçamentária, na captação e liberação de recursos para obras estruturantes do Estado do Tocantins, bem como nos programas de ação continuada das áreas de saúde, educação e assistência social. Foi Secretário de Representação do Estado do Tocantins em Brasília, secretário geral de Governo e secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins.

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer – José Aparecido de Sousa

Graduando em história (Universidade Federal do Tocantins), pós-graduado em Educação Integral, Cultura e Tecnologia e militante cultural desde 1995. Professor da rede estadual de ensino há 13 anos e diretor de cultura e eventos da Secretaria da Educação, Esporte e Lazer Araguaína de 2013 a 2016.

Secretaria de Gabinete – José Miguel Filho

Sempre atuou na educação profissional, formado em Administração, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e Técnico em Edificações. Foi instrutor no SENAI por 25 anos e nos últimos anos foi consultor de mercado. Trabalhou na implantação de grandes empresas, como Votorantim cimento em Xambioá e UHE, Usina Hidrelétrica de Estreito, e levou solução técnica e tecnológica às indústrias do estado em todas as áreas. Atuou na formação de mão de obra de todos os municípios da região norte do Estado.

Secretaria de Governo – Israel Gomes da Silva

Graduado em Pedagogia. Foi vereador em Araguaína no mandato de 2017 a 2020 e 1º secretário e relator da comissão de finanças e orçamento da Câmara Municipal no período de 2019 a 2020. Possui experiência profissional na área de gerência de empresa privada de materiais para construção e em representação comercial.

Secretaria da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação – Fabiano Souza

Formado em Ciências Contábeis, pós-graduando no MBA de Projetos e Cidades da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócios também pela UFT. Foi diretor de Desenvolvimento Regional na Secretaria das Cidades e do Desenvolvimento Urbano; diretor de Ciretrans do Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins (Detran-TO); consultor de Negócios e de Gestão Pública da KRP Consultoria e também secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Centro Norte do Município de Araguaína. Foi coordenador e responsável pela elaboração e diálogo com outros órgãos estaduais e segmentos da sociedade na elaboração do PPA 2012-2015 da Secretaria das Cidades do Tocantins, buscando o alinhamento das iniciativas e ações da secretaria para com os objetivos estratégicos do Estado. É secretário da Fazenda de Araguaína desde janeiro de 2015.

Secretaria da Administração – Rejane Mourão

Graduada em Psicologia, pós-graduada com MBA – Gestão de Pessoas pela UFT e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. É servidora pública concursada no Governo do Estado. Possui experiência profissional em gestão de projetos e processos no setor público e privado, foi Gerente de Recursos Humanos e Auditora Interna da ISO-9001/2000 no SENAI Tocantins. Foi Superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura de Araguaína de 2013 a 2016, quando passou a atuar como Secretaria Executiva da Administração. É secretária da Administração desde fevereiro de 2019.

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – Fernanda Ribeiro

Formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), especialista em Segurança do Trabalho. Exerceu diversas atividades profissionais, foi servidora pública concursada pelo Governo do Estado, atuou na iniciativa privada na fiscalização e execução de obras rodoviárias, trabalhou na Secretaria Estadual das Cidades e como palestrante, consultora ambiental e analista técnica em Meio Ambiente.

Secretaria do Planejamento – Frederico Prado

Engenheiro civil e engenheiro de Segurança do Trabalho pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), pós-graduado em estruturas e fundações na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Desde 2009 trabalhou na iniciativa privada. Foi superintendente na Secretaria do Planejamento e Tecnologia desde 2013.

Secretaria da Ação Social, Trabalho e Habitação – José da Guia

José da Guia é formado em Letras pela Unitins, pós-graduado em Gestão Educacional e mestrando em Ciências da Educação. Foi membro da Comissão Regional de Avaliação Prêmio Gestão e da Comissão Regional no Processo Seletivo de Coordenadores e Gestores Escolares e coordenador regional administrativo e financeiro na Diretoria Regional de Ensino de Araguaína e também diretor regional do órgão por duas vezes. Na Prefeitura, já foi superintendente de Proteção Social Especial na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social e secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Procuradoria Municipal – Gustavo Fidalgo

Graduado em Direto pela Universidade de Uberaba em 2000, pós-graduado em processo civil e direito civil pela Fadivale, advogado militante e inscrito na OAB Tocantins desde 2001; foi advogado do Sistema FIETO de 2001 a 2012, prestou serviço pra vários municípios do Estado como Gurupi, Santa Rosa, Pedro Afonso, Lizarda, Novo Acordo; foi professor das Faculdades Objetivo e FAPAL de 2004 a 2007; membro titular do Conselho do Contribuinte Contencioso Tributário do Estado do Tributário por um mandato; foi Procurador Geral Adjunto do Município de Araguaína de 2013 a meados de 2015 e Presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Araguaína – AMTT desde sua criação em 2014. É procurador geral do Município desde 2017.

Secretaria da Saúde – Ana Paula Abadia

É administradora, formada pela Universidade Luterana de Palmas (Ulbra) em 2000. Possui especializações em Saúde Pública com Ênfase em Saúde Coletiva e da Família (Faculdade Itop), Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde (Instituto Sírio-Libanês) e Qualificação de Gestores do SUS (Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca), entre outros cursos de aperfeiçoamento em saúde pública. É servidora da Secretaria Municipal da Saúde desde 2014, onde desenvolveu atividades na Superintendência da Atenção Básica (2014 a 2015), foi diretora de Atenção Especializada (2015 a 2018) e superintendente de Atenção Especializada (2018 a 2020) e é secretária da Saúde desde março de 2020.

Secretaria da Infraestrutura – Simão Moura

Graduado em Engenharia Civil, atua nas áreas de Engenharia de Planejamento e Engenharia de Produção. Foi assessor parlamentar do então deputado federal Ronaldo Dimas na área de projetos. Trabalhou na implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Gurupi. Participou da construção de diversos edifícios e estradas nos Estados de Goiás e Tocantins. É secretário da Infraestrutura de Araguaína desde 2013.

Controladoria Municipal – Mariana Cardoso

Graduada em Direito e pós-graduada em Direito Administrativo, possui conhecimento nas áreas de Licitação, Sistema de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Elaboração de Relatórios e Pareceres para Órgãos Públicos. Atuou na Escrituraria no Cartório do 1º Ofício de Notas da Cidade de Araguaína, bem como Assessora Especial no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Assessora Jurídica no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. É controladora da Prefeitura de Araguaína desde 2013.

Impar (Instituto de Previdência do Município de Araguaína) – Carlos Murad

Graduado em Administração de Empresas, foi assessor desde 1998, na FIETO, na Câmara dos Deputados e na Secretaria das Cidades. É presidente do IMPAR desde 2013.