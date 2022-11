VII Festival de Cinema Estudantil tem estreia com os alunos das escolas de Palmas

Autor: Redação FCP

O VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela começou na tarde desta terça-feira, 22, no Cine Cultura, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Amantes do cinema de todas as idades estiveram presentes para prestigiar as exibições de curtas-metragens, entre eles, os alunos da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, da Universidade da Maturidade (UMA) e da Escola de Tempo Integral Daniel Batista.

A recepção do público ficou por conta de Fabiana Goulart, integrante da comissão organizadora do Festival e representante da Secretaria Municipal da Educação (Semed). A programação começou com a Mostra Competitiva Jovem Cineasta e foram exibidos os filmes: ‘Ária e o Leão Lunar’, da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro; ‘Uma Aventura no Portal da Cruz’, da Escola de Tempo Integral Daniel Batista; ‘Ivy, seu tempo, suas prioridades!’ da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré e ‘Os Três Amigos’, da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré.

Além da Mostra Jovem Cineasta, o público ainda assistiu uma sessão especial do filme ‘O Segredo de João’ e participou de um bate-papo com o elenco e a produção do curta, roteirizado por Elisângela Dantas.

Uma Aventura no Portal da Cruz

O elenco do curta-metragem ‘Uma Aventura no Portal da Cruz’ estava presente para se verem pela primeira vez na tela de um cinema. Empolgado, Joel Sales de 12 anos falou sobre a experiência. “Eu nunca imaginei fazer um filme, mas gostei muito de participar. A gente subiu no limpão enquanto gravava o filme e isso foi muito bacana”, contou o jovem participante.

‘Uma Aventura no Portal da Cruz’, fala sobre um grupo de amigos que, preocupados com o que farão nas férias, se envolvem numa aventura baseada em um livro da biblioteca escolar. De uma forma misteriosa, eles se transportam para o passado, onde tentam encontrar a solução para os problemas do futuro, com personagens muito importantes para a humanidade do passado.

Luciano Coelho, professor que acompanhou o projeto, conta que a inspiração para o filme surgiu de um minicurso de roteiros, promovido pela Fundação Cultural por meio do Cine Cultura, no qual seus alunos participaram. Depois de uma semana, produziram o roteiro, começaram as gravações e decidiram participar do festival. “Nós gravamos pelo celular, a ideia geral do filme foi minha, mas foram os alunos que escreveram suas falas e deram ideias muito interessantes. No próximo ano o objetivo é que eles façam tudo sozinho e possam desenvolver mais a criatividade”, explicou.

A programação do festival segue até quinta-feira, 24, quando também acontece a cerimônia de premiação, que acontecerá na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Confira a programação completa.