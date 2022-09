“Vamos fortalecer as políticas de juventude”, diz Dorinha durante evento em Palmas

Por Assessoria

Grandes eventos em Palmas marcaram a agenda de campanha da Professora Dorinha, candidata ao Senado, e do governador Wanderlei Barbosa, candidato à reeleição. Em seu discurso durante evento que reuniu milhares de jovens, Dorinha disse que quer ser senadora para fazer muito mais pela juventude e dar esperança para o povo.

“Vamos fortalecer as políticas de juventude, criando oportunidade para nossa gente. Vamos dar esperança para as crianças e jovens do nosso Estado, desenvolvendo ações que possam melhorar a vida de todos. Nosso povo precisa de dignidade para trabalhar, para estudar, para viver bem e ter um futuro mais próspero. O Senado tem condições de ajudar muito mais o nosso Estado, por isso quero ser senadora. Para estar mais próxima do nosso povo, para buscar soluções rápidas para os problemas que a nossa gente enfrenta e também ajudar o nosso governador Wanderlei Barbosa na luta que é de todos nós, que é fazer do Tocantins um estado mais desenvolvido e próspero, com melhor qualidade de vida para todos”, afirmou Dorinha.

O governador Wanderlei Barbosa destacou o trabalho realizado por Dorinha pelo Tocantins, com mais de R$ 2 bilhões em recursos investidos, e que essa experiência desses anos como deputada federal deram a ela a experiência necessária para fazer o melhor pelo Estado no Senado. “Ela representa o Tocantins e o Brasil na área da educação, sendo uma das maiores autoridades em educação do país, mas além disso, Dorinha é da saúde, da infraestrutura, do esporte, da juventude, do emprego, da agropecuária. Porque Dorinha tem trabalho prestado em todas as áreas e será a senadora que estará junto comigo, me ajudando a fazer mais por nosso Tocantins”, disse Wanderlei.