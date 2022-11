Unitins divulga locais de prova do vestibular 2023/1

Com provas marcadas para o dia 4 de dezembro, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nessa quinta-feira, 24, os locais de prova do Vestibular 2023/1, que podem ser consultados na página do certame, no Portal da Universidade (acesse aqui). As provas serão aplicadas nas cidades em que a Unitins possui câmpus: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, além de Araguaína, exclusivamente para candidatos ao curso de Medicina.

Diferente dos vestibulares anteriores, neste certame as provas ocorrem no turno matutino com abertura dos portões às 8 horas e fechamento às 9 horas (horário de Brasília). A prova terá duração de 5 horas, iniciando às 9h15 e encerrando às 14h15. A universidade recomenda que os candidatos cheguem aos locais com antecedência para evitar aglomerações e possíveis atrasos. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões.

No dia da prova é obrigatória a apresentação de documento de identificação original e válido com foto (consultar documentos válidos no edital) e recomendável a apresentação de comprovante de inscrição disponibilizado na Área do Candidato ou boleto bancário com o respectivo comprovante de pagamento.

Neste vestibular, a Unitins oferta 680 vagas, distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Pedagogia, Medicina, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate