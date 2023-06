Unitins aplica provas do Vestibular 2023/2 neste domingo, 25

Neste domingo, 25, cerca de 1.300 candidatos participarão da aplicação das provas do Vestibular 2023/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) nas cidades de Palmas, nos Câmpus da Unitins e da UFT; e Paraíso; no Câmpus da Unitins. Neste processo seletivo foram ofertadas 240 vagas para os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação do Câmpus Palmas e Direito do Câmpus Paraíso.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos pontualmente às 8 horas e fechados às 9 horas (horário de Brasília). Os candidatos terão 5 horas para responder à prova objetiva e elaborar a redação, e só poderão deixar a sala após 2 horas do início da aplicação. Confira aqui a relação completa com os locais de prova de cada candidato.

A prova objetiva do Vestibular 2023/2 contará com questões de múltipla escolha abrangendo conteúdos relacionados às disciplinas listadas no edital: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, História, Geografia e a prova de Redação; comuns a todos os cursos, que estarão divididas em duas grandes áreas: Área de Conhecimentos Específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática; e Área de Conhecimentos Específicos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Redação.

O reitor da Unitins, professor Augusto Rezende, reforçou a importância deste vestibular para os estudantes que não ingressaram no ensino superior no primeiro semestre de 2023. “O vestibular para o segundo semestre do ano foi implantado na Unitins em 2018, porque entendemos que ele é uma oportunidade para que mais estudantes tenham acesso à Universidade, inclusive aqueles que não ingressaram no ensino superior no primeiro semestre. Também temos a oportunidade de aumentar o nosso número de alunos matriculados, o que faz parte do projeto de expansão da Universidade. Desejamos uma boa prova a todos os candidatos e temos certeza de que será um vestibular de sucesso”, ressaltou.

Recomendações

O caderno de provas e o gabarito devem ser respondidos obrigatoriamente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente. Os candidatos devem se atentar à apresentação de documentos e as orientações para acondicionamento de lanches e água em embalagens transparentes. Apresentar documento de identificação oficial original com foto (veja os documentos permitidos no Edital). Levar comprovante de inscrição (impresso ou on-line) ou comprovante de pagamento para candidatos que não solicitaram isenção.

Não serão aceitos documentos oficiais com foto apresentados em smartphones, xerox ou em qualquer outro formato que não seja o original. Os candidatos poderão conferir a divulgação do gabarito preliminar no dia 26 de junho, após as 19 horas, na página do Vestibular, no Portal da Unitins. O gabarito definitivo será publicado dia 4 de julho e as aulas estão previstas para iniciar em agosto.

Edição: Lorena Lira

Revisão Textual: Marynne Juliate