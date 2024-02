Unidade do Resolve Palmas de Taquaralto passa por reforma

A Prefeitura de Palmas informa que a Unidade do Resolve Palmas, localizada na Quadra 31, Rua 11, lotes 1 – 18, em Taquaralto, região Sul, ficará fechada por um breve período de tempo a partir desta segunda-feira, 19 de fevereiro. A suspensão temporária se faz necessária para que seja realizada uma ampla reforma na estrutura do prédio, que foi bastante afetado, em razão das fortes chuvas que têm ocorrido desde o final do ano de 2023. Os trabalhos de reestruturação têm início no dia 19 de fevereiro. Os atendimentos serão retomados assim que a reforma estiver concluída.

O cidadão que necessite dos serviços ofertados pelo órgão pode se dirigir à unidade do Resolve Palmas localizada na Avenida JK, Quadra ACSE 1 (104 Sul), Conjunto 01, n° 120, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Outro ponto de atendimento é a unidade do Capim Dourado Shopping, localizada na Quadra Arno 13 (107 Norte), Lote 1, s/n, que funciona de segunda a sexta-feira, nos horários das 12h às 18h.

Diante do fechamento temporário, a gestão municipal pede a compreensão do cidadão para realizar as melhorias necessárias e oferecer um atendimento ainda mais eficiente e moderno. As equipes das outras unidades seguem à disposição para atender e esclarecer qualquer dúvida pelos seguintes canais de atendimento:

Resolve JK:

Secretaria de Finanças: 3212-7720

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: 3212-7760

Junta Militar: 3212-7765

Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária, Palmas Solar, Fundação do Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais: 3212-7774

Resolve Capim Dourado:

Secretaria de Finanças: 3212-7256

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: 3212-7206

Junta Militar: 3212-7206

Palmas Solar e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais: 3212-7206

Além das unidades de atendimentos presenciais citados, o contribuinte também pode contar com os serviços online disponíveis no Portal do Cidadão www.cidadao.palmas.to.gov.br