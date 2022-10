Tribunal de Justiça vai leiloar 21 veículos no dia 8 de novembro; confira o edital

Conforme o edital de Alienação nº 001/2022, será realizado no próximo dia 8 de novembro, às 9 horas, o leilão de veículos do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). O evento acontecerá no Espaço Colibri (Creci/TO), na Quadra 601 Sul, Avenida LO 13, e de forma eletrônica no endereço www.victordortaleiloes.com.br. Por meio do site, os interessados também podem conferir a relação completa dos bens a serem leiloados, inclusive fotos dos veículos.

O leilão será realizado por meio de leiloeiro credenciado e pelo critério de maior lance. Ao todo serão leiloados 21 veículos (14 Carros, 2 Vans, 1 Furgão e 4 caminhões). De acordo com o edital, os lances mínimos vão de R$ 29.654,00 a R$ 105.218,80.

Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de idade, possuidoras dos documentos pessoais e jurídicos. Os interessados em participar do leilão online deverão realizar o credenciamento eletrônico no site www.victordortaleiloes.com.br. Já para o presencial, o credenciamento será realizado diretamente com o leiloeiro, na data e local definido para a sessão.

O edital

De acordo com o edital, todos os veículos pertencem ao Poder Judiciário tocantinense e serão leiloados no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, podendo os licitantes realizar vistorias com antecedência de até oito dias úteis, no Anexo II do TJTO. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos bens, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, tais como manuseio, experimentação e retirada de peças ou acessórios.

Ainda segundo o edital, o pagamento dos itens arrematados será à vista mediante recolhimento para a conta do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris). Para quaisquer outras informações os interessados deverão se dirigir ao Leiloeiro, pelo telefone (63) 99989-0210.

Alerta sobre leilões falsos

O TJTO alerta para a utilização indevida da imagem e nome do tribunal em falsos leilões virtuais de automóveis com sites falsos ou clonados, ou seja, parecido com sites verdadeiros, que buscam induzir as vítimas a erro, as quais acabam depositando os valores da suposta arrematação em contas de pessoas físicas, com agências bancárias localizadas em outros estados.

Recomenda-se que, antes da arrematação, o interessado sempre visite os bens leiloados em pátios oficiais antes. Em caso de dúvidas, entre em contato com órgãos oficiais.

É preciso esclarecer que bens próprios do Poder Judiciário ou objetos de apreensão judicial podem ser objetos de alienação judicial, porém o evento é precedido, entre outros requisitos, da publicação de edital em diário oficial e sempre por leiloeiros regularmente credenciados no Tocantins, que utilizam endereços eletrônicos oficiais, cuja relação pode ser conferida no site da Junta Comercial.

Confira o Edital aqui