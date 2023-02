TRE-TO discute planejamento e gestão das eleições de 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) realizou na tarde desta terça-feira (7/2) reunião para discutir o planejamento e a gestão das eleições municipais de 2024. A iniciativa contou com a participação do diretor-geral do TRE-TO, José Machado dos Santos, secretários e servidores da Justiça Eleitoral tocantinense.

Durante o encontro, no auditório do tribunal, o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-TO, Valdenir Borges Junior, fez apresentação da proposta do plano de trabalho.

Focado na legitimidade, segurança e credibilidade do processo eleitoral, o material contempla etapas de trabalho, definições de prazos, entregas, engajamento dos diversos setores da Justiça Eleitoral e execução dos serviços para que o pleito transcorra de forma eficaz.

O diretor-geral do TRE-TO destacou, entre outros pontos, o comprometimento e a união dos servidores em torno da proposta para garantir, mais uma vez, uma eleição segura no Estado.