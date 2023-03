Transporte coletivo gratuito nos finais de semana e feriados começa neste sábado

A gratuidade do transporte coletivo de Palmas nos finais de semana e feriados começa a valer neste sábado, 11, conforme anúncio da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro, durante coletiva à imprensa realizada no último dia 2. A Prefeitura de Palmas, através da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), amplia as linhas no domingo, que terão a mesma frequência da escala de ônibus do sábado.

“Com essa medida, a prefeita Cinthia Ribeiro permite que o palmense possa aproveitar mais a cidade, visitar amigos, familiares, e movimentar parques, praias, além de outros espaços públicos voltados para o lazer da população”, destaca Morisdant Saboia, superintendente de Transporte Coletivo da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

Exclusivo para mulheres

O ônibus exclusivo para mulheres, que começou a circular na linha 010 Eixão, na última quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, está funcionando com oito horários saindo das estações Javaé e Apinajé. De acordo com a ATCP, o ônibus exclusivo irá rodar nos horários de pico, de segunda a sexta-feira.

Essa é uma linha complementar que não interfere na rotina das demais linhas e rotas do transporte coletivo de Palmas. A medida tem o objetivo de coibir situações de assédio contra mulheres. Os horários de saídas da Estação Javaé são 5h31, 6h51, 7h31, 8h51, 15h06, 15h11, 17h01, 18h02. E na Estação Apinajé, o ônibus exclusivo para mulheres sai: às 6h31, 7h51, 8h31, 9h51, 16h01, 17h02, 18h01, 19h02.