Transporte coletivo de Palmas será gratuito na próxima terça-feira, 19

O sistema de transporte público de Palmas vai operar de forma gratuita na próxima terça-feira, 19. A medida acontece em razão do feriado municipal em comemoração ao Dia do Padroeiro de Palmas, São José, e, também, em celebração do Dia da Autonomia do Estado, que relembra o processo de luta pela criação do Tocantins. Na segunda-feira, 18, ponto facultativo, não haverá gratuidade e nem alteração no itinerário das linhas de ônibus. As linhas irão funcionar normalmente.

Conforme a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), durante o feriado será mantida a mesma escala de funcionamento do fim de semana. Vale destaque que os usuários também podem aproveitar a gratuidade regular no transporte coletivo que acontece neste sábado, 16, e domingo, 17.