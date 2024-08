Toinho Andrade exalta trabalho do governador Wanderlei Barbosa

O deputado federal e candidato a prefeito de Porto Nacional, Toinho Andrade (Republicanos), manifestou apoio ao governador Wanderlei Barbosa, que na última semana foi alvo de operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de desvio de recursos na compra de cestas básicas durante a pandemia (Operação Fames – 19).

Em entrevista, o deputado que é amigo pessoal e um dos principais aliados políticos de Wanderlei Barbosa, ressaltou a competência e excelência da gestão do atual governador, que conforme disse Toinho, fortaleceu a economia do Tocantins e colocou o Estado em posição de destaque no cenário nacional.

Reforçando total apoio a Wanderlei, Andrade destacou: “Perante os últimos acontecimentos, reitero minha inteira confiança no governador Wanderlei Barbosa, em seu caráter ilibado e em seu comprometimento com o Tocantins. De modo que tenho plena convicção de que todos os fatos serão esclarecidos com a transparência e seriedade que lhe é peculiar. O Tocantins não pode retroceder, Wanderlei trouxe progresso para o nosso Estado”, concluiu Toinho Andrade.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade