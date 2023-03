Taquaruçu vai ganhar centro de comercialização de produtos associados ao turismo

Polo turístico estratégico do Município de Palmas, pelas suas belezas naturais e ambiente para refúgio e contemplação, o distrito de Taquaruçu vai ganhar um importante investimento por parte da Prefeitura. Trata-se do centro de comercialização de produtos associados ao turismo em Taquaruçu, que se encontra em fase de licitação, e integrado ao Centro de Cultura e Arte de Taquaruçu (CCA), obra já iniciada. O valor estimado de investimento neste novo projeto é de cerca de R$ 3,2 milhões.

O centro de comercialização compreenderá toda a área externa ao CCA e servirá de ponto de encontro, convivência, venda de artesanato e produtos locais, além de promoção de atividades turísticas, festivais e apresentações culturais que já são parte do calendário de eventos de Taquaruçu.

Os projetos são da Agência Municipal de Turismo (Agtur). As obras serão supervisionadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp).

O projeto do centro de comercialização contempla a construção de uma praça, arquibancadas, praça de alimentação, passeio pavimentado, bancos de concreto, iluminação de LED e paisagismo completo. Vale lembrar que o CCA – já em obras – será um equipamento planejado para atividades e ações de promoção cultural e turística, com auditório, salas de reuniões, camarins com banheiro e área administrativa.

“Taquaruçu se consolida como uma das grandes opções turísticas do Brasil e a prefeita entende que temos que aproveitar esse momento de consolidação e disponibilizar um centro comercial para que os empresários que atuam nesse setor possam ter um local adequado para exposição e comercialização dos seus produtos. Na prática será um local onde o turista encontrará, não somente alimentação, mas também exposições e mostras de artesanatos, ou seja, Taquaruçu está se preparando para o futuro”, avalia o presidente da Agtur, Tom Lyra.

Licitações

As licitações em andamento definirão empresas que serão encarregadas da execução de drenagem e terraplanagem de terreno na Rua 4, APM 47 (Tomada de Preços nº 007/2022) e da construção do espaço voltado para negócios ligados ao turismo do distrito (Tomada de Preços nº 008/2022).

O investimento na construção será de R$ 1.844.074,02, sendo R$ 1.241.500,00 oriundos de convênio com o Ministério do Turismo e R$ 602.574,02 correspondentes à contrapartida do Município de Palmas. Para a terraplanagem e drenagem do terreno, a estimativa de investimento é de R$ 1.419.468,26, em recursos próprios. Já o investimento no CCA é de R$ 2.879.000,00, sendo R$ 2.674.000,00 de repasse do Ministério do Turismo e R$ 205.000,00 de contrapartida do Município de Palmas. As obras tiveram indicação do senador Eduardo Gomes.