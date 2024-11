Servidores municipais participam de curso para aprimoramento de habilidades digitais

Em uma iniciativa voltada ao aprimoramento das habilidades digitais dos servidores municipais, a Prefeitura de Palmas, por meio do Instituto 20 de Maio de Ciência e Tecnologia (IVM), promoveu um curso intensivo que reuniu 25 participantes ao longo de uma semana. O objetivo foi capacitar os servidores para o uso eficiente e seguro de ferramentas digitais, abrangendo desde noções básicas até funcionalidades avançadas de softwares essenciais.

O curso foi conduzido pelo instrutor Alessandro Rodrigues, especialista em redes de computadores, que trouxe uma abordagem prática para o aprendizado tecnológico. “Como instrutor, é sempre uma alegria poder contribuir na formação dos nossos colegas da Prefeitura. É gratificante ver o empenho daqueles que buscam se aprimorar e que têm amor pelo serviço público”, destacou Alessandro.

Entre os participantes, o pedagogo Joel Ramos, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Taquari, destacou as contribuições práticas do curso. “Aprimorei meus conhecimentos sobre diversas ferramentas que utilizo tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico. Aprendi desde navegação segura, configuração de perfis em redes sociais, até formatação de documentos no Word, criação de planilhas e armazenamento de arquivos na nuvem, evitando perdas com o tempo”, relatou Joel.

A conselheira tutelar Maria Pereira Nunes Lucena também enalteceu a importância da capacitação para seu desenvolvimento profissional. “A tecnologia está sempre mudando, e precisamos acompanhar essas transformações. Apesar das minhas dificuldades iniciais com o uso dessas ferramentas, o curso foi extremamente válido, chegando em um momento oportuno e contribuindo significativamente para o nosso crescimento profissional”, afirmou.

A iniciativa teve como foco principal a capacitação dos servidores do Conselho Tutelar, preparando-os para os desafios tecnológicos cotidianos e contribuindo para um serviço público mais eficiente e alinhado às necessidades da população. Com isso, a administração municipal espera que, cada vez mais, seus servidores estejam preparados para utilizar a tecnologia como uma aliada no atendimento à comunidade.