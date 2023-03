Série de reuniões sobre CadÚnico e Bolsa Família chega ao Cras Morada do Sol nesta sexta, 3

A série de reuniões para alertar os usuários sobre as principais causas de bloqueio e suspensão de benefício do Bolsa Família contempla nesta sexta-feira, 3, a comunidade atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Morada do Sol. A reunião, que faz parte da agenda bimestral do programa CadÚnico está marcada para às 14h30.

Na tarde de quinta, 2, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) promoveu o encontro no Cras do Karajá II, no setor Santa Bárbara. A titular da pasta, Adriana Aguiar, participou da programação e destacou a importância dos usuários estarem atentos às informações e mudanças nos programas para cumprirem as formalidades e manterem os benefícios. “Estamos empenhados em fazer com que toda a comunidade receba as informações sobre as mudanças que estão ocorrendo no programa Bolsa Família”, disse.

A Gerência de Benefícios e Transferência de Renda da Sedes aborda nos encontros as condicionalidades do Programa Bolsa Família e do CadÚnico, juntamente com integrantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Confira as datas e locais das próximas reuniões

Dia 3/03 às 14h30 Cras Morada do Sol

Dia 7/03 às 14h30 Cras Taquaruçu

Dia 10/03 às 9h30 – Buritirana

Texto: Lorena Karlla/Sedes

Edição: Deni Rocha/Secom