Semus promove mutirão contra dengue na Arse 24 nesta sexta-feira, 22

Os agentes comunitários de endemias (ACE) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizarão um mutirão de combate à dengue na Quadra Arse 24 (210 Sul) nesta sexta-feira, 22, a partir das 8 horas. O objetivo principal da ação é reforçar as atividades de conscientização e controle do Aedes aegypti na área urbana. A ação contará com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), que prestará auxílio na roçagem e limpeza das áreas verdes e terrenos baldios da quadra.

A Semus destaca que o próximo mutirão está previsto para ocorrer no dia 12 de abril, no setor Morada do Sol. Além disso, é importante ressaltar que os agentes de endemias realizam regularmente atividades de vistoria e orientação à população, além dos mutirões programados.

Casos de dengue em Palmas

Nesta quinta-feira, 21, a Semus publicou o mais recente Boletim Epidemiológico das Arboviroses, referente às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Entre os dias 10 e 16 de março foram registrados 316 casos suspeitos de dengue, o que representa uma redução de 2,1% no número de casos em comparação ao boletim anterior, que teve 337 casos. Também foram registrados 62 casos suspeitos de chikungunya e 22 de zika. O documento completo pode ser acessado neste link.