Tocantins é o 3º estado com maior crescimento da produção agrícola entre 2018 e 2023

O Tocantins registrou um crescimento do valor bruto da produção agrícola de 250% entre os anos de 2018 e 2023, figurando entre os maiores destaques nacionais, segundo dados da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado ocupa a terceira posição das unidades federativas na comparação desse período, ficando atrás apenas de Roraima (290%) e Rondônia (269%). O estado de Mato Grosso ficou em 4º lugar, com alta de 206%.

O levantamento mostra que, enquanto o crescimento médio da produção agrícola no Brasil foi de 137% no período, passando de R$ 343,5 bilhões, em 2018, para R$ 814,5 bilhões, em 2023, o Tocantins apresentou quase o dobro da média nacional. Isso porque em 2018, o Tocantins havia comercializado com a produção agrícola do estado algo em torno de R$ 4,4 bilhões. Já em 2023, foram movimentados R$ 14.8 bilhões nas vendas dos principais produtos da agricultura tocantinense.

“O Tocantins vive seu melhor momento na agricultura. O salto significativo no valor da produção é resultado direto do trabalho conjunto entre governo e setor produtivo, com investimentos em infraestrutura, incentivos ao agronegócio e políticas públicas que fortalecem o campo. Estar entre os estados que mais cresceram no país no setor confirma que estamos no caminho certo para transformar o Tocantins em referência nacional em produção agrícola”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Tocantins continua crescendo

O Tocantins segue com recordes na produção agrícola. Para 2025, é esperada uma colheita estimada em 8,9 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior, quando foram produzidas 7,69 milhões de toneladas. Com esse resultado, o estado se consolida como o maior produtor da Região Norte; e o segundo, considerando as regiões Norte e Nordeste. Os dados são do 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que apontam também uma safra histórica no Brasil, com previsão de 330,3 milhões de toneladas no total. Entre os principais grãos cultivados no Tocantins estão soja, milho, arroz, sorgo, feijão e gergelim.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, o destaque do Tocantins reflete políticas públicas de incentivo ao campo, de modo que o estado vem crescendo a produção no agro de forma sustentável, com expectativas ainda maiores para as safras futuras. “O Tocantins tem crescido muito na produção agrícola, de forma sustentável, aproveitando áreas de pastagem com baixa utilização. Também avançamos na pecuária e na adoção de novas tecnologias, o que aumentou nossa produtividade. A expectativa é de liderarmos o ranking nacional com a safra 2024/25. A infraestrutura, especialmente a Ferrovia Norte-Sul, tem sido decisiva para atrair investimentos, reduzir custos e gerar mais emprego e renda. Atualmente, o estado é referência para quem quer investir no agro com segurança”, reforça o secretário.

PAM

A pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, mensura as variáveis fundamentais, que caracterizam as informações sobre 64 produtos em todo o país. A pesquisa é uma das principais fontes de estatísticas municipais, levantando informações sobre área plantada, área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio obtido e valor da produção das culturas temporárias e permanentes, com informações relevantes para os planejamentos público e privado desse segmento econômico, bem como para a comunidade acadêmica e o público em geral.