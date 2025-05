Presidente da ATS visita municípios para traçar plano de universalização do Saneamento no Tocantins

Em mais uma semana dedicada à visitação aos municípios concessionários, o presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Pedro Cardoso, percorreu 16 cidades das regiões central, Vale do Araguaia, região norte e Bico do Papagaio.

O gestor iniciou as inspeções nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), na terça-feira, dia 29 de abril, no município de Monte Santo, região central do estado, onde se reuniu com representantes do Poder Legislativo para tratar do alinhamento das próximas ações dedicadas ao saneamento a serem implementadas na cidade.

Ainda na terça-feira, o presidente da Autarquia passou pelas cidades de Marianópolis do Tocantins e Caseara. Na quarta-feira, 30, o presidente esteve em Itaporã do Tocantins, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.

O prefeito de Juarina, Manoel Ferreira Lima, elogiou o atendimento da Agência e agradeceu a visita institucional do presidente Pedro Cardoso.

“O atendimento da ATS aqui em Juarina, está a contento. Sempre que temos demandas como extensão de rede e outros serviços, somos prontamente atendidos. Já temos outras demandas acordadas para serem executadas até o mês de julho e creio que serão prontamente atendidas”, destacou o prefeito.

O senhor Davi Sabino, morador de Juarina, que tem sua residência abastecida pela ATS, afirmou que o município vem sendo bem atendido e ressaltou a qualidade da água fornecida aos moradores do município.

“Moro aqui em Juarina desde o começo, desde 71, antes de ser município. Depois que passou a ser município e o atendimento passou a ser feito pela ATS, posso afirmar que a água fornecida pela é de ótima qualidade”, garantiu o morador.

Na quinta-feira, 1º de maio, as visitas foram realizadas nos municípios de Pau D´arco, região norte do estado, Muricilândia e Aragominas, região no Bico do Papagaio.

Outro gestor que demonstrou satisfação com os serviços prestados pela ATS, foi o prefeito de Muricilândia, João Victor Borges. Ele enfatizou a qualidade dos serviços e a iniciativa do presidente da Autarquia de se aproximar da realidade de cada cidade atendida pela Agência.

“Quero parabenizar a ATS e seus servidores pela excelente qualidade dos serviços prestados aqui em nosso município. Esse olhar do presidente, sempre buscando melhorias para as pequenas cidades do nosso estado é fundamental”, salientou o prefeito João Victor Borges.

Na sexta-feira, 02 e no sábado, 03 de maio o presidente visitou os municípios de Carmolândia, Piraquê, Riachinho, Santa Terezinha do Tocantins, Luzinópolis e São Bento do Tocantins.

Durante a visita à cidade de Luzinópolis, o gestor recebeu um feedback positivo de um dos moradores da cidade que também é um dos mais de 40 mil clientes da ATS, espalhados pelos 44 municípios concessionários.

“Hoje o trabalho da ATS aqui em nossa cidade é excelente. A água é de excelente qualidade e nunca falta. Nós moradores e clientes não temos do que reclamar”, afirmou o morador, Arlan Torres.

Visita aos municípios

Durante os cinco dias, o gestor percorreu mais de 1.500 km com objetivo de identificar as principais demandas, tanto da população, quanto dos gestores dos municípios assistidos pela Agência.

O presidente fez questão de conhecer de perto todo sistema operacional das cidades que envolve a parte técnica, atendimento comercial e sistema de captação, tratamento, reservação e distribuição de água.

“Temos que alinhar as demandas de cada município para atender a nossa população com excelência, essa é uma marca da gestão do governo do Tocantins que tenho a intenção de imprimir na ATS. Essas visitas são essenciais para conhecermos de perto a realidade de cada cidade e traçar as melhores estratégias de investimento para cada um dos 44 municípios concessionários. Estamos focados em avançar a passos largos rumo à universalização do saneamento em nosso estado”, pontuou o presidente da ATS.

As visitas fazem parte da elaboração do Plano de Ação da ATS para melhorar a qualidade do atendimento prestado à população e clientes da concessionária.

“Estamos vivendo um processo de revolução dentro da ATS rumo à universalização do saneamento no Tocantins. Essa é uma determinação do nosso governador Wanderlei Barbosa que temos satisfação em cumprir. Não tem dia, hora ou lugar para que nós possamos trabalhar e cuidar do nosso povo”, declarou o presidente Pedro Cardoso.