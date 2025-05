Mutirão retira mais de 400 toneladas de entulhos de quadras em Palmas

A Prefeitura de Palmas realiza, desde segunda-feira, 12, um mutirão de limpeza nas quadras ACNO 1 e 11 (103 Sul e 103 Norte), na região central da Capital. As ações envolvem diversas frentes da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, com serviços de roçagem manual, mecanizada e com trator, retirada de entulho, poda de árvores, rastelamento, varrição e capina.

Somente nas quadras ACNO 1 e 11, foram retiradas cerca de 234 toneladas de entulho em 13 viagens de caminhão. Entre os materiais recolhidos estavam móveis velhos, restos de construção, galhadas, sacos plásticos e outros resíduos descartados de forma irregular. O mutirão segue ao longo da semana até que toda a região seja contemplada.

Outras áreas atendidas



A força-tarefa também atuou no Setor Santo Amaro, na região norte da cidade, onde as equipes realizaram 10 viagens de caminhão, com a retirada de aproximadamente 180 toneladas de entulhos. “Estamos devolvendo ao centro de Palmas o cuidado que ele merece. Essa é uma região estratégica, no coração da cidade, mas que por muito tempo ficou esquecida. O mutirão nas quadras é uma resposta direta a isso. Estamos levando limpeza, organização e dignidade para quem vive e circula por aqui diariamente. Temos o compromisso de cuidar de toda a cidade, sem deixar nenhuma região para trás”, afirmou o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Marcílio Ávila.

Confira o cronograma



A programação diária da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, desta terça-feira, 13, contempla outros pontos da Capital com diferentes tipos de manutenção urbana. A Orla da Graciosa, Lago Norte, Taquari, Aureny III, Setor Laila e Setor Sul estão entre os locais atendidos.

Roço com costal com lâminas: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Orla da Graciosa, Avenida NS-04, Avenida LO-33 e Jardim Aureny III.

Roço com costal com fio: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Avenida NS-06 com NS-15, Avenida JK com NS-05, Avenida JK com NS-06.

Roço com trator: ACNO 1 e 11 (103 Norte), Lago Norte, Orla da Graciosa, Avenida NS-02, Avenida NS-04, Jardim Aureny III, Setor Laila, Setor Sul, Avenida Teotônio Segurado.

Retirada de entulho: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Arse 132 (1306 Sul), Avenida NS-03 com LO-04, Avenida NS-10 e Jardim Taquari.

Capina, varrição e remoção de terra: ACNO 1 e 11 (103 Sul).

Pintura de meio-fio: Arso 41 (403 Sul) e Avenida JK.

Manutenção de praça: Arse 14 (110 Sul).

Rastelamento: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Avenida JK com NS-04, Avenida JK com NS-15.

Poda de árvore: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Arse 33 (308 Sul).

Giro zero: ACNO 1 e 11 (103 Sul), Arse 12 (106 Sul), Avenida JK com NS-06, Avenida JK com NS-15, Avenida LO-12 com NS-02.

Execução de paisagismo: Arse 132 (1306 Sul).

Manutenção de equipamentos: Arse 132 (1306 Sul), Avenida Tocantins, no Jardim Aureny I.

Plantio de mudas: Avenida JK com NS-15, Avenida NS-01 com LO-05.