Naturatins intensifica fiscalização e apreende mais de 6 mil metros de redes de pesca e 84 kg de pescado no Tocantins

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) intensificou as ações de fiscalização ambiental entre os dias 29 de abril e 12 de maio, com operações simultâneas em duas regiões do estado. No norte, as atividades ocorreram nos rios Araguaia, Tocantins e afluentes, abrangendo os municípios de Babaçulândia, Filadélfia, Aguiarnópolis e Palmeiras do Tocantins. Na região central, a fiscalização foi realizada no Lago da Usina Hidrelétrica (UHE) de Lajeado, envolvendo as cidades de Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Lajeado, Palmas, Tocantínia e Miracema. As ações resultaram na apreensão de 6,3 mil metros de redes de pesca, uma tarrafa, dois espinhéis e 84 kg de pescado. Além disso, foi lavrado um auto de infração no valor de aproximadamente R$ 2,3 mil por pesca profissional sem autorização.

As operações tiveram como objetivos o combate à pesca predatória, a preservação da fauna aquática e a orientação de pescadores profissionais, amadores e comunidades ribeirinhas sobre a prática legal da atividade pesqueira.

Segundo o gerente de Fiscalização do Naturatins, Cândido José dos Santos Neto, além das ações repressivas, o foco também está na sensibilização dos pescadores. “Nosso objetivo é monitorar e combater a pesca predatória, mas também orientar os pescadores sobre a importância da preservação dos recursos naturais. É fundamental que todos compreendam que o equilíbrio ambiental é responsabilidade de todos”, destacou.

Região norte

Na região norte, a equipe de fiscalização percorreu trechos dos rios Araguaia e Tocantins e seus afluentes, em operação realizada entre os dias 6 e 12. Durante a ação, foram recolhidos 1.500 metros de redes de pesca. Além das ações fiscalizatórias, os ribeirinhos receberam orientações sobre pesca sustentável e a legislação ambiental vigente, reforçando o compromisso com a preservação dos recursos naturais.

Região central

Na região central, por sua vez, foi realizada a Operação Guardiões do Lago UHE Lajeado, no período de 29 de abril a 12 de maio. A ação envolveu o monitoramento de áreas de preservação e ilhas ao longo do lago. Durante as rondas aquáticas, as equipes fiscalizaram embarcações e acampamentos de pescadores profissionais.

No total, foram apreendidos 4.800 metros de redes de malhas diversas, uma tarrafa, dois espinhéis de 40 metros e 84 quilos de pescado de diversas espécies. O pescado apreendido foi destinado à doação para instituições no município de Porto Nacional, e o material predatório recolhido foi encaminhado ao Naturatins. Um auto de infração no valor de R$ 2.380 foi lavrado por pesca profissional sem autorização.

Conforme o fiscal Jusley Caetano, “a Operação Guardiões do Lago é fundamental para garantir a preservação do meio ambiente aquático e coibir crimes ambientais. Nosso foco principal é fiscalizar pescadores profissionais e garantir que respeitem o limite de 100 kg de pescado semanais, conforme estabelecido pela Portaria Naturatins nº 97/2018”.