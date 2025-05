Mais de 30 locais recebem ações de limpeza, roçagem e manutenção

No dia 30, vários setores, avenidas e quadras receberam serviços de roçagem manual e mecanizada, retirada de entulho, poda de árvores, pintura de meio-fio, paisagismo, capina e manutenção de praças e equipamentos públicos, entre outras ações executadas pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana.

As frentes de roçagem com costal atuam nas quadras Arso 32 (305 Sul), Arne 13 (108 Norte) e nos setores Bertaville e Morada do Sol III, além da Avenida NS-10. Já a roçagem com fio contempla as avenidas NS-01 com LO-05, NS-02 com LO-15, NS-04 com LO-15 e LO-15 com NS-10.

Com apoio de tratores, as equipes trabalham nas quadras Arso 61 (603 Sul), Arne 13 (108 Norte), Arne 63 (506 Norte) e nos setores Jardim Aureny IV, Bela Vista, Laila e Morada do Sol I e III, além da Avenida NS-10.

Palmas mais limpa

A retirada de entulho ocorre nas quadras Arso 43 (407 Sul), ASR-SE 85 (812 Sul), Arne 12 (106 Norte) e Avenida LO-04 com NS-03, além dos setores Jardim Aureny III, Morada do Sol II e Santa Fé.

No Bertaville, uma equipe realiza capina, varrição e remoção de terra. Já o rastelamento acontece nos cruzamentos da Avenida NS-02 com LO-05, LO-05 com a NS-10 e Praia do Caju.

A poda de árvores é executada na Avenida JK com NS-06 e no Jardim Aureny I. As máquinas do tipo giro zero trabalham na ASR-SE 75 (712 Sul), nos cruzamentos da Avenida NS-01 e NS-02 com a JK, na LO-15 com NS-04 e na Avenida J, no Jardim Aureny III.

Manutenção e paisagismo

A pintura de meio-fio está concentrada nas Avenidas NS-01 e NS-02. As praças das quadras Arso 53 (507 Sul) e Arso 54 (509 Sul) passam por manutenção, bem como, a manutenção de equipamentos é realizada na Avenida LO-01. O paisagismo é executado na Praça Brasília, no Aureny I e, o plantio, no Viveiro de Mudas e na Avenida NS-01 com a LO-03.

Tapa-buracos

A Prefeitura de Palmas também continua com o cronograma de manutenção da via. As equipes de tapa-buracos realizam os serviços nos setores Água Fria, Avenida L do Jardim Aureny IV, Taquaralto, Jardim Aureny II, Jardim Aureny II e Jardim Paulista.

O serviço de tapa-buraco também chega nas quadras Arne 61 (504 Norte), Arso 31 (303 Sul), Avenida Industrial da quadra ASR-SE 115 (1112 Sul), ASR-SE 95 (912 Sul) e Arse 82 (806 Sul).